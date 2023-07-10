Видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне"
В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Девушки провели друг с дружкой шесть матчей и впервые победила одесситка.
Свитолина выиграла у Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6, сообщает портал Новини.LIVE.
Для Свитолиной "Уимблдон" в этом сезоне стал десятым турниром после возвращения в апреле. Отметим, что в июле ее дочери Скай исполнится девять месяцев.
Видео лучших моментов матча
На решающем тай-брейке украинская теннисистка уступала со счетом 4:7, но затем вырвала на нем победу.
Отметим, что Свитолина благодаря победе в десятый раз сыграет в четвертьфинале турнира "Большого Шлема". Буквально месяц назад украинка играла на этой же стадии на "Ролан Гаррос".
Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки лишь раз встречались друг с дружкой на грунте, и украинка тогда проиграла.
Свентек в 2023 году из украинок играла лишь против Леси Цуренко и дважды ее победила.
Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".
Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.
"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи".
Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" покорилось топ достижения.
Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.