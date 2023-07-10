Видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне"

Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Toby Melville

В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Девушки провели друг с дружкой шесть матчей и впервые победила одесситка.

Свитолина выиграла у Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для Свитолиной "Уимблдон" в этом сезоне стал десятым турниром после возвращения в апреле. Отметим, что в июле ее дочери Скай исполнится девять месяцев.

Видео лучших моментов матча

На решающем тай-брейке украинская теннисистка уступала со счетом 4:7, но затем вырвала на нем победу.

Отметим, что Свитолина благодаря победе в десятый раз сыграет в четвертьфинале турнира "Большого Шлема". Буквально месяц назад украинка играла на этой же стадии на "Ролан Гаррос".

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки лишь раз встречались друг с дружкой на грунте, и украинка тогда проиграла.

Свентек в 2023 году из украинок играла лишь против Леси Цуренко и дважды ее победила.

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