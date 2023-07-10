Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне" arrow

Видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне"

10 июля 2023 07:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне"
Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Toby Melville
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Девушки провели друг с дружкой шесть матчей и впервые победила одесситка.

Свитолина выиграла у Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Для Свитолиной "Уимблдон" в этом сезоне стал десятым турниром после возвращения в апреле. Отметим, что в июле ее дочери Скай исполнится девять месяцев.

Видео лучших моментов матча

На решающем тай-брейке украинская теннисистка уступала со счетом 4:7, но затем вырвала на нем победу.

Отметим, что Свитолина благодаря победе в десятый раз сыграет в четвертьфинале турнира "Большого Шлема". Буквально месяц назад украинка играла на этой же стадии на "Ролан Гаррос".

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки лишь раз встречались друг с дружкой на грунте, и украинка тогда проиграла.

Свентек в 2023 году из украинок играла лишь против Леси Цуренко и дважды ее победила.

Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".

Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи".

Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" покорилось топ достижения.

Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз