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Відео найкращих моментів матчу Світоліна — Азаренко на "Вімблдоні"

10 липня 2023 07:34
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Агабекян Карен
редактор
Відео найкращих моментів матчу Світоліна — Азаренко на "Вімблдоні"
Еліна Світоліна. Фото: REUTERS/Toby Melville
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Дівчата провели одна з одною шість матчів і вперше перемогла одеситка.

Світоліна виграла у Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для Світоліної "Вімблдон" цього сезону став десятим турніром після повернення у квітні. Зазначимо, що у липні її доньці Скай виповниться дев'ять місяців.

Відео найкращих моментів матчу

На вирішальному тай-брейку українська тенісистка поступалася з рахунком 4:7, але згодом вирвала на ньому перемогу.

Зазначимо, що Світоліна завдяки перемозі вдесяте зіграє у чвертьфіналі турніру "Великого Шолому". Буквально місяць тому українка грала на цій стадії на "Ролан Гаррос".

Зазначимо, що у чвертьфіналі Світоліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек. Раніше дівчата лише раз зустрічалися одна з одною на ґрунті, і українка тоді програла.

Швйонтек у 2023 році з українок грала лише проти Лесі Цуренко і двічі її перемогла.

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