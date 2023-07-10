Відео найкращих моментів матчу Світоліна — Азаренко на "Вімблдоні"

Еліна Світоліна. Фото: REUTERS/Toby Melville

У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Дівчата провели одна з одною шість матчів і вперше перемогла одеситка.

Світоліна виграла у Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Відео найкращих моментів матчу

На вирішальному тай-брейку українська тенісистка поступалася з рахунком 4:7, але згодом вирвала на ньому перемогу.

Зазначимо, що Світоліна завдяки перемозі вдесяте зіграє у чвертьфіналі турніру "Великого Шолому". Буквально місяць тому українка грала на цій стадії на "Ролан Гаррос".

Зазначимо, що у чвертьфіналі Світоліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек. Раніше дівчата лише раз зустрічалися одна з одною на ґрунті, і українка тоді програла.

Швйонтек у 2023 році з українок грала лише проти Лесі Цуренко і двічі її перемогла.

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