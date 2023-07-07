"Челси" и "МЮ" хотят перехватить игрока у "Барселоны"

Витор Роке атакует в матче с "Коринтиансом". Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer

У каталонской "Барселоны" могут возникнуть проблемы при попытке пригласить в команду Витора Роке. К борьбе за молодого бразильца подключились английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" сделала предложение "Атлетико Паранаэнсе" по игроку, но теперь в бразильском клубе хотят изучить предложение покупателей из АПЛ, сообщает Sport.

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Каталонский клуб больше года следил за прогрессом Витора Роке. Этим летом "сине-гранатовые" предложили за игрока 45 млн евро. Бразильский футболист и его клуб согласились на трансфер, но затем появилась информация об интересе со стороны "МЮ" и "Челси".

Почему клубы соперничают за игрока?

Витор Роке — один из самых популярных игроков на трансферном рынке после всего одного уверенного сезона на взрослом уровне в "Атлетико Паранаенсе". Его сравнивают с Эндриком, которого считают будущей звездой сборной Бразилии.

18-летний футболист вывел молодежный состав "селесао" на чемпионат Южной Америки среди юношей. Он забил за сезон 15 голов и сделал шесть результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

Витор Роке празднует гол. Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer

"Барселона" предложила за игрока 45 млн евро, из которых десять миллионов "Атлетико" должен был получить в виде бонусов. Однако бразильский клуб хочет ознакомиться со всеми предложениями. Другие претенденты "перебить" предложение каталонцев по Витору Роке. Согласно слухам, игроком заинтересовался еще и "ПСЖ". В таком случае шансы "Барселоны" заполучить бразильца стремительно снижаются.

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