"Челсі" та "МЮ" хочуть перехопити гравця у "Барселони"

Вітор Роке атакує у матчі з "Корінтіансом". Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer

У каталонської "Барселони" можуть виникнути проблеми при спробі запросити до команди Вітора Роке. До боротьби за молодого бразильця підключилися англійські "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" зробила пропозицію "Атлетіко Паранаенсе" щодо гравця, але тепер у бразильському клубі хочуть вивчити пропозицію покупців з АПЛ, повідомляє Sport.

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Каталонський клуб понад рік стежив за прогресом Вітора Роке. Цього літа "синьо-гранатові" запропонували за гравця 45 млн євро. Бразильський футболіст та його клуб погодилися на трансфер, але потім з'явилася інформація про інтерес з боку "МЮ" та "Челсі".

Чому клуби змагаються за гравця?

Вітор Роке — один із найпопулярніших гравців на трансферному ринку після всього одного впевненого сезону на дорослому рівні в "Атлетіко Паранаенсе". Його порівнюють з Ендріком, якого вважають майбутньою зіркою збірної Бразилії.

18-річний футболіст вивів молодіжний склад "селесао" на чемпіонат Південної Америки серед юнаків. Він забив за сезон 15 голів та зробив шість результативних передач у 30 матчах у всіх турнірах.

Вітор Роке святкує гол. Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer

"Барселона" запропонувала за гравця 45 млн євро, з яких десять мільйонів "Атлетіко" мав отримати у вигляді бонусів. Проте бразильський клуб хоче ознайомитись з усіма пропозиціями. Інші претенденти "перебити" пропозицію каталонців за Вітором Роке. Згідно з чутками, гравцем зацікавився ще й "ПСЖ". У такому разі шанси "Барселони" здобути бразильця стрімко знижуються.

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