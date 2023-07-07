Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Челсі" та "МЮ" хочуть перехопити гравця у "Барселони" arrow

"Челсі" та "МЮ" хочуть перехопити гравця у "Барселони"

7 липня 2023 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Челсі" та "МЮ" хочуть перехопити гравця у "Барселони"
Вітор Роке атакує у матчі з "Корінтіансом". Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У каталонської "Барселони" можуть виникнути проблеми при спробі запросити до команди Вітора Роке. До боротьби за молодого бразильця підключилися англійські "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" зробила пропозицію "Атлетіко Паранаенсе" щодо гравця, але тепер у бразильському клубі хочуть вивчити пропозицію покупців з АПЛ, повідомляє Sport.

Читайте також:

Каталонський клуб понад рік стежив за прогресом Вітора Роке. Цього літа "синьо-гранатові" запропонували за гравця 45 млн євро. Бразильський футболіст та його клуб погодилися на трансфер, але потім з'явилася інформація про інтерес з боку "МЮ" та "Челсі".

Чому клуби змагаються за гравця?

Вітор Роке — один із найпопулярніших гравців на трансферному ринку після всього одного впевненого сезону на дорослому рівні в "Атлетіко Паранаенсе". Його порівнюють з Ендріком, якого вважають майбутньою зіркою збірної Бразилії.

18-річний футболіст вивів молодіжний склад "селесао" на чемпіонат Південної Америки серед юнаків. Він забив за сезон 15 голів та зробив шість результативних передач у 30 матчах у всіх турнірах.

Вітор Роке
Вітор Роке святкує гол. Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer

"Барселона" запропонувала за гравця 45 млн євро, з яких десять мільйонів "Атлетіко" мав отримати у вигляді бонусів. Проте бразильський клуб хоче ознайомитись з усіма пропозиціями. Інші претенденти "перебити" пропозицію каталонців за Вітором Роке. Згідно з чутками, гравцем зацікавився ще й "ПСЖ". У такому разі шанси "Барселони" здобути бразильця стрімко знижуються.

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію. 

"ПСЖ" замінить Мбаппе лідером "Барселони". 

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.  

Флорентино Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз