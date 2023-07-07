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Гюлер рассказал, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"

7 июля 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гюлер рассказал, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"
Арда Гюлер в "Реале". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал переход в мадридский "Реал". Футболист в последний момент отказал каталонской "Барселоне". 

"Королевский клуб" подписал контракт с игроком сроком на шесть лет, сообщает Marca

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Арда Гюлер стал одним из открытий прошлого сезона. 18-летний футболист считается одним из самых талантливых полузащитников своего поколения. Им интересовались "Арсенал", "Ювентус" и "Аякс", а "Барселона" несколько месяцев вела с "Фенербахче" переговоры по Гюлеру. А затем в дело вмешался "Реал", который быстро получил согласие Арды на переход. 

Причины трансфера в "Реал" 

"Фенербахче" получил за своего футболиста 20 млн евро. Арда Гюлер отправится с мадридской командой на предсезонные сборы в США. После этого будет принято решение о будущем игрока. Он может стать футболистом ротации "бланкос", играть весь сезон за "Кастилью" или уйти в аренду на 12 месяцев в другой клуб. 

Арда Гюлер
Арда Гюлер на презентации в Мадриде. Фото: REUTERS/Juan Medina

В "Реале" не сомневаются в таланте Гюлера. В будущем этот хавбек может стать одним из лидеров испанской команды. Но пока конкуренция в центре поля очень высока. На каждую позицию претендуют по нескольку игроков. 

"Я всегда считал "Реал" лучшим клубом мира. Когда узнал об их интересе, у меня не было никаких причин для сомнений. Играть в таком клубе — приоритет для большинства футболистов. Я хочу добиться успехов именно на "Сантьяго Бернабеу", — заявил Арда Гюлер. 

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

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