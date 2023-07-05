Модрич и Кроос "увели" футболиста у "Барселоны"

Лука Модрич в сборной Хорватии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продолжает строить на "Сантьяго Бернабеу" молодую и перспективную команду. Скоро она пополнится еще одним талантливым игроком.

"Королевский клуб" подпишет контракт с Ардой Гюлером, сообщает Marca.

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"Реал" формирует мощную линию в центре поля. К опытным Модричу и Кроосу присоединились Чуамени, Камавинга, Вальверде и Беллингем. При этом лидеры мадридского клуба помогают Флорентино Пересу приглашать новый игроков.

Арда Гюлер переедет в Мадрид

Именно Лука Модрич и Тони Кроос помогли 18-летнему "турецкому Месси" Арде Гюлеру выбрать клуб, в котором футболист продолжит карьеру. Полузащитника "Фенербахче" долго связывали с переходом в "Барселону", однако в дело вмешались ветераны "Реала".

Арда Гюлер с Кубком Турции. Фото: instagram.com/10ardaguler/

Модрич и Кроос лично звонили Гюлеру и описали преимущества игры на "Сантьяго Бернабеу". Молодой полузащитник быстро согласился на переход в "Реал". Трансфер может состояться в ближайшее время, при этом турецкий футболист проведет в "Фенербахче" еще сезон на правах аренды. Испанцы готовы заплатить за игрока 20 млн евро.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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