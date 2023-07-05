Модрич та Кроос "поцупили" футболіста у "Барселони"

Лука Модрич у збірній Хорватії. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес продовжує будувати на "Сантьяго Бернабеу" молоду та перспективну команду. Незабаром вона поповниться ще одним талановитим гравцем.

"Королівський клуб" підпише контракт з Ардою Гюлером, повідомляє Marca.

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"Реал" формує потужну лінію у центрі поля. До досвідчених Модрича та Крооса приєдналися Чуамені, Камавінга, Вальверде і Беллінгем. При цьому лідери мадридського клубу допомагають Флорентіно Пересу запрошувати нових гравців.

Арда Гюлер переїде до Мадриду

Саме Лука Модрич та Тоні Кроос допомогли 18-річному "турецькому Мессі" Арді Гюлеру вибрати клуб, у якому футболіст продовжить кар'єру. Півзахисника "Фенербахче" довго пов'язували з переходом до "Барселони", однак у справу втрутилися ветерани "Реала".

Арда Гюлер із Кубком Туреччини. Фото: instagram.com/10ardaguler/

Модрич та Кроос особисто дзвонили Гюлеру та описали переваги гри на "Сантьяго Бернабеу". Молодий півзахисник швидко погодився на перехід у "Реал". Трансфер може відбутися найближчим часом, причому турецький футболіст проведе у "Фенербахче" ще сезон на правах оренди. Іспанці готові заплатити за гравця 20 млн євро.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною ціллю двох закордонних клубів.

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