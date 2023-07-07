Гюлер розповів, чому обрав "Реал", а не "Барселону"

Арда Гюлер у "Реалі". Фото: REUTERS/Juan Medina

Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер прокоментував перехід у мадридський "Реал". Футболіст в останній момент відмовив каталонській "Барселоні".

"Королівський клуб" підписав контракт із гравцем терміном на шість років, повідомляє Marca.

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Арда Гюлер став одним із відкриттів минулого сезону. 18-річний футболіст вважається одним із найталановитіших півзахисників свого покоління. Ним цікавилися "Арсенал", "Ювентус" та "Аякс", а "Барселона" кілька місяців вела з "Фенербахче" переговори щодо Гюлера. А потім у справу втрутився "Реал", який швидко дістав згоду Арди на перехід.

Причини трансферу до "Реалу"

"Фенербахче" отримав за свого футболіста 20 млн євро. Арда Гюлер вирушить із мадридською командою на передсезонні збори в США. Після цього буде ухвалено рішення про майбутнє гравця. Він може стати футболістом ротації "бланкос", грати весь сезон за "Кастілью" або піти в оренду на 12 місяців до іншого клубу.

Арда Гюлер на презентації в Мадриді. Фото: REUTERS/Juan Medina

У "Реалі" не сумніваються у таланті Гюлера. У майбутньому цей хавбек може стати одним із лідерів іспанської команди. Але поки що конкуренція в центрі поля дуже висока. На кожну позицію претендують кілька гравців.

"Я завжди вважав "Реал" найкращим клубом світу. Коли дізнався про їх інтерес, у мене не було жодних причин для сумнівів. Грати в такому клубі — пріоритет для більшості футболістів. Я хочу досягти успіхів саме на "Сантьяго Бернабеу", — заявив Арда. Гюлер.

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