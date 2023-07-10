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"Барселона" продасть вісім гравців: хто у трансферному списку

10 липня 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" продасть вісім гравців: хто у трансферному списку
"Барселона" святкує чемпіонство. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" має намір влаштувати великий розпродаж. Спортивний директор клубу Матеу Алемані підтвердив інформацію про звільнення восьми гравців.

Усі вони будуть виставлені на трансфер, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Синьо-гранатові" хочуть зменшити зарплатну відомість та заробити до 100 млн євро. З цією метою було визначено футболістів, які не знадобляться каталонцям наступного сезону. Більшість цих гравців буде продано.

Хто піде з "Барселони"?

Лише один футболіст зі списку, який склав Матеу Алемані, може повернутись у майбутньому на "Камп Ноу". Йдеться про 20-річного півзахисника Пабло Торра, якого "Барселона" хоче віддати в оренду без права викупу.

Франк Кессьє
Захисник Самуель Умтіті вже залишив "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

Сім інших гравців повинні остаточно піти з клубу. "Барселона" вже шукає покупців для цих гравців, за деякими з них уже отримано пропозиції.

Список футболістів на продаж:

  • Серджиньо Дест;
  • Клеман Лангле;
  • Ерік Гарсія;
  • Ніко Гонсалес;
  • Франк Кессьє;
  • Алекс Кольядо;
  • Ферран Торрес.

Ще недавно "Барселона" була не прости зберегти захисника Еріка Гарсію та хавбека Франка Кессьє. Гравців просили скоротити зарплату, але вони відмовилися від цієї пропозиції. Каталонський клуб на них більше не розраховує.

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