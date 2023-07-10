Лунін став трансферною метою іспанського клубу: "Реал" відпустить голкіпера

Андрій Лунін із дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротар Андрій Лунін до кінця липня піде з мадридського "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не розраховують на українського футболіста.

Лунін може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі, повідомляє Marca.

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Який клуб претендує на Луніна?

У Андрія Луніна залишається рік за контрактом із мадридським "Реалом". Вже відомо, що клуб не продовжуватиме угоду. Тібо Куртуа матиме іншого дублера, "бланкос" уже шукають нового воротаря.

Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Але Лунін ще може залишитись у чемпіонаті Іспанії. У його послугах зацікавлена "Севілья". Основний голкіпер "нервіонців" Яссін Буну готується продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Клуб з Андалусії шукає молодого воротаря, який має досвід виступів у Ла-Лізі. 24-річний Лунін повністю відповідає цим критеріям.

"Реал" не завищуватиме трансферної вартості українського голкіпера. "Севілья" може викупити його контракт за сім мільйонів євро. Очікується, що пропозиція до офісу мадридського клубу надійде наступного тижня.

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