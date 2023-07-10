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Лунін став трансферною метою іспанського клубу: "Реал" відпустить голкіпера

10 липня 2023 10:47
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Лунін став трансферною метою іспанського клубу: "Реал" відпустить голкіпера
Андрій Лунін із дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар Андрій Лунін до кінця липня піде з мадридського "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не розраховують на українського футболіста.

Лунін може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі, повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" шукає нову команду для Андрія Луніна. 24-річний воротар часто підміняв травмованого Тібо Куртуа в основному складі, але не вразив тренерський штаб "бланкос".

Який клуб претендує на Луніна?

У Андрія Луніна залишається рік за контрактом із мадридським "Реалом". Вже відомо, що клуб не продовжуватиме угоду. Тібо Куртуа матиме іншого дублера, "бланкос" уже шукають нового воротаря.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Але Лунін ще може залишитись у чемпіонаті Іспанії. У його послугах зацікавлена "Севілья". Основний голкіпер "нервіонців" Яссін Буну готується продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Клуб з Андалусії шукає молодого воротаря, який має досвід виступів у Ла-Лізі. 24-річний Лунін повністю відповідає цим критеріям.

"Реал" не завищуватиме трансферної вартості українського голкіпера. "Севілья" може викупити його контракт за сім мільйонів євро. Очікується, що пропозиція до офісу мадридського клубу надійде наступного тижня.

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