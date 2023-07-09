Два українці потрапили до символічної збірної Євро-2023: про кого йдеться

Відомий аналітичний портал склав збірну найкращих. Фото: УАФ

За підсумками молодіжного Євро-2023 в Румунії та Грузії фахівці склали символічну збірну турніру. До основного складу потрапили 2 гравці збірної України — один із найкращих бомбардирів турніру Георгій Судаков та капітан команди Артем Бондаренко.

Відповідну збірну склав аналітичний портал Sofascore, передають Новини.LIVE.

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У складі шість англійців

Більше за всіх у складі опинилось гравців збірної Англії, які й стали чемпіонами. Місце у воротах зайняв воротар "Манчестер сіті" Джеймс Траффорд, який минулий сезон відіграв за "Болтон". За весь турнір він не пропустив жодного голу. У нього, до речі, найвищий середній балл 7,66

В захисті розташовані 2 британці — ще один гравець "Ман сіті" Тейлор Харвуд-Белліс, який теж грав в оренді у "Бернлі" та Леві Колвілл з "Челсі".

У півзахисті зазначений третій гравець команди Гвардіоли Коул Палмер. Він якраз зіграв 14 матчів у минулому сезоні за володарів трембла. У фіналі Євро, Палмер, до речі грав у нападі разом із найкращим гравцем турніру Ентоні Говардом, який до збірної Sofascore не потрапив.

Єдиний нападник символічної збірної Морган Гіббс-Вайт з "Ноттінгему" у фіналі грав у центрі півзахисту.

Також у збірну турніру потрапили 3 іспанці: Алекс Баена з "Вільярреалу", Серхіо Гомес з "Ман сіті", Родрі Санчес з "Бетісу" та гравець збірної Грузії Саба Сазонов.

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