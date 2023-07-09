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Судаков один з кращих бомбардирів: хто став найкращим гравцем Євро-2023

9 липня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков один з кращих бомбардирів: хто став найкращим гравцем Євро-2023
Українець відзначився у турнірі трьома голами. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Технічні спостерігачі УЄФА визнали найкращого гравця молодіжного Євро-2023. Нагороду отримав гравець збірної Англії Ентоні Гордон. А українець Георгій Судаков став одним з кращих бомбардирів турніру.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

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У "Ньюкаслі" Гордона використовували на позиції вінгера, а в англійській "молодіжці" він був перекваліфікований на центрфорварда. Він чудово виявив себе в новій ролі, забивши збірним Ізраїлю та Португалії та зігравши ключову роль у тріумфальному виступі англійської команди, яка перемогла у всіх шести матчах на турнірі.

"Він провів весь турнір на високому рівні, забивши два м'ячі та віддавши один гольовий пас", — відзначили технічні спостерігачі УЄФА. 

Судаков розділив "золоту бутсу" із Руїсом та Гомесом

Найкращими бомбардирами турніру стали українець Георгій Судаков, іспанці Серхіо Гомес та Абель Руїс. На їхньому рахунку по три голи. Зазначимо, що два м'ячі на Євро-2023 забив Артем Бондаренко.

Чемпіоном Євро-2023 стала збірна Англії, яка у фіналі мінімально обіграла Іспанію — 1:0. Єдиний гол забив Джонс.

Україна завершила виступи на Євро-2023 на стадії півфіналу, поступившись Іспанії з рахунком 1:5. Команда Руслана Ротаня виборола путівку на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України ліквідували російського футбольного арбітра.

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