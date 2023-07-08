Мудрик знімав стрес після поразки від Іспанії фастфудом
Багатомільйонний вінгер "Челсі" Михайло Мудрик харчується в одному з румунських MacDonald`s. Таким чином, за думкою свідків, він долав песимістичний стан після нищівної поразки у півфіналі молодіжного Євро-2023.
Відповідне відео з’явилось у соцмережах у Твіттері та ТікТоці.
Один з відвідувачів зняв на відео, як Мудрик робить замовлення у закладі швидкого харчування у Бухаресті, що викликало здивування у місцевих жителів.
Зірка українського футболу зробив замовлення на апараті самообслуговування.Що саме замовив Михайло Біг мак меню або Хеппі міл з іграшкою наразі невідомо.
Podczas Euro u21 Michajlo Mudryk w wolnym czasie odwiedził McDonald w Bukareszcie pic.twitter.com/BpE5LCyKA2— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 7, 2023
Фото з зіркою
Юні фанати футболу миттєво впізнали Мудрика у натовпі та попросили зробити спільну фотографію. На цьому відео, яке встигло за один день набрати близько 20 тисяч переглядів, обривається.
Нагадаємо, напередодні Мудрик зі збірною України U-21 завершив виступ на молодіжному Євро-2023, розгромно програвши у півфіналі команді Іспанії з рахунком 1:5.
Попри цю прикру поразку, команда Руслана Ротаня виконала своє завдання — здобула першу в історії України путівку на Олімпійські ігри-2024 у футболі.
Нагадаємо, що раніше Збройні сили України ліквідували російського футбольного арбітра.
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