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Мудрик знімав стрес після поразки від Іспанії фастфудом

8 липня 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик знімав стрес після поразки від Іспанії фастфудом
Гравця "Челсі" зафільмували в одному з ресторанів Бухареста. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Багатомільйонний вінгер "Челсі" Михайло Мудрик харчується в одному з румунських MacDonald`s. Таким чином, за думкою свідків, він долав песимістичний стан після нищівної поразки у півфіналі молодіжного Євро-2023.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах у Твіттері та ТікТоці. 

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Зірка українського футболу зробив замовлення на апараті самообслуговування.Що саме замовив Михайло Біг мак меню або Хеппі міл з іграшкою наразі невідомо.

Фото з зіркою

Юні фанати футболу миттєво впізнали Мудрика у натовпі та попросили зробити спільну фотографію. На цьому відео, яке встигло за один день набрати близько 20 тисяч переглядів, обривається.

Нагадаємо, напередодні Мудрик зі збірною України U-21 завершив виступ на молодіжному Євро-2023, розгромно програвши у півфіналі команді Іспанії з рахунком 1:5.

Попри цю прикру поразку, команда Руслана Ротаня виконала своє завдання — здобула першу в історії України путівку на Олімпійські ігри-2024 у футболі.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України ліквідували російського футбольного арбітра.

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