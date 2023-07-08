Мудрик знімав стрес після поразки від Іспанії фастфудом

Гравця "Челсі" зафільмували в одному з ресторанів Бухареста. Фото: Reuters

Багатомільйонний вінгер "Челсі" Михайло Мудрик харчується в одному з румунських MacDonald`s. Таким чином, за думкою свідків, він долав песимістичний стан після нищівної поразки у півфіналі молодіжного Євро-2023.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах у Твіттері та ТікТоці.

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Зірка українського футболу зробив замовлення на апараті самообслуговування.Що саме замовив Михайло Біг мак меню або Хеппі міл з іграшкою наразі невідомо.

Podczas Euro u21 Michajlo Mudryk w wolnym czasie odwiedził McDonald w Bukareszcie pic.twitter.com/BpE5LCyKA2 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 7, 2023

Фото з зіркою

Юні фанати футболу миттєво впізнали Мудрика у натовпі та попросили зробити спільну фотографію. На цьому відео, яке встигло за один день набрати близько 20 тисяч переглядів, обривається.

Нагадаємо, напередодні Мудрик зі збірною України U-21 завершив виступ на молодіжному Євро-2023, розгромно програвши у півфіналі команді Іспанії з рахунком 1:5.

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