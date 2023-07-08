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Мудрик снимал стресс после поражения Испании фастфудом

8 июля 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик снимал стресс после поражения Испании фастфудом
Игрока "Челси" сняли в одном из ресторанов Бухареста. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Многомиллионный вингер "Челси" Михаил Мудрик обедает в одном из румынских MacDonald`s. Таким образом, по мнению свидетелей, он преодолевал пессимистическое состояние после сокрушительного поражения в полуфинале молодежного Евро-2023.

Соответствующее видео появилось в соцсетях в Твиттере и ТикТоке.

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Фото со звездой

Юные фанаты футбола мгновенно узнали Мудрика в толпе и попросили сделать общую фотографию. На этом видео, успевшем за один день набрать около 20 тысяч просмотров, обрывается.

Напомним, в преддверии Мудрик со сборной Украины U-21 завершил выступление на молодежном Евро-2023,  проиграв в полуфинале команде Испании с разгромным счетом 1:5.

Несмотря на это досадное поражение, команда Руслана Ротаня выполнила свою задачу — получила первую в истории Украины путевку на Олимпийские игры-2024 в футболе.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского футбольного арбитра.

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