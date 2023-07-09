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Судаков один из лучших бомбардиров: кто стал лучшим игроком Евро-2023

9 июля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Судаков один из лучших бомбардиров: кто стал лучшим игроком Евро-2023
Украинец отличился в турнире тремя голами. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Технические наблюдатели УЕФА признали лучшего игрока молодежного Евро-2023 . Награду получил игрок сборной Англии Энтони Гордон. А украинец Георгий Судаков стал одним из лучших бомбардиров турнира.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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В "Ньюкасле" Гордона использовали на позиции вингера, а в английской "молодежке" он был переквалифицирован в центрфорварда. Он замечательно проявил себя в новой роли, забив сборным Израиля и Португалии и сыграв ключевую роль в триумфальном выступлении английской команды, победившей во всех шести матчах на турнире.

"Он провел весь турнир на высоком уровне, забив два мяча и отдав один голевой пас", — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Судаков разделил "золотую бутсу" с Руисом и Гомесом

Лучшими бомбардирами турнира стали Георгий Судаков, испанцы Серхио Гомес и Абель Руис. На их счету по три гола. Отметим, что два мяча на Евро-2023 забил Артём Бондаренко.

Чемпионом Евро-2023 стала сборная Англии, которая в финале минимально обыграла Испанию — 1:0. Единственный гол забил Джонс.

Украина завершила выступления на Евро-2023 на стадии полуфинала, уступив Испанию со счетом 1:5. Команда Руслана Ротаня завоевала путевку на Олимпийские игры-2024.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского футбольного арбитра.

Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".

Свитолина и Цуренко вышли в четвертый круг "Уимблдона".

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