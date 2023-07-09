Судаков один из лучших бомбардиров: кто стал лучшим игроком Евро-2023

Украинец отличился в турнире тремя голами. Фото: УАФ

Технические наблюдатели УЕФА признали лучшего игрока молодежного Евро-2023 . Награду получил игрок сборной Англии Энтони Гордон. А украинец Георгий Судаков стал одним из лучших бомбардиров турнира.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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В "Ньюкасле" Гордона использовали на позиции вингера, а в английской "молодежке" он был переквалифицирован в центрфорварда. Он замечательно проявил себя в новой роли, забив сборным Израиля и Португалии и сыграв ключевую роль в триумфальном выступлении английской команды, победившей во всех шести матчах на турнире.

UEFA's Technical Observer panel has named England's Anthony Gordon as the 2023 UEFA European Under-21 Championship Player of the Tournament 🏴 ---- — #U21EURO (@UEFAUnder21) July 8, 2023

"Он провел весь турнир на высоком уровне, забив два мяча и отдав один голевой пас", — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Судаков разделил "золотую бутсу" с Руисом и Гомесом

Лучшими бомбардирами турнира стали Георгий Судаков, испанцы Серхио Гомес и Абель Руис. На их счету по три гола. Отметим, что два мяча на Евро-2023 забил Артём Бондаренко.

Чемпионом Евро-2023 стала сборная Англии, которая в финале минимально обыграла Испанию — 1:0. Единственный гол забил Джонс.

Украина завершила выступления на Евро-2023 на стадии полуфинала, уступив Испанию со счетом 1:5. Команда Руслана Ротаня завоевала путевку на Олимпийские игры-2024.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского футбольного арбитра.

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