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Гравці молодіжної збірної України отримають за виступ на Євро-2023 по 80 доларів

9 липня 2023 13:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гравці молодіжної збірної України отримають за виступ на Євро-2023 по 80 доларів
Таловеров, Бондаренко та Криськів отримають по 3 тисячі гривень. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Футболісти й тренери збірної України U-21 за здобуття бронзи на молодіжному Євро-2023 та путівки на Олімпійські ігри в Парижі у наступному році отримають не такі великі грошові нагороди, як здається.

Про це розповів спортивний адвокат Ілля Скоропашкін, передає Fanday.

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"Фінансові виплати передбачені Постановою Кабміну "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту". За зайняття 3 місця на Чемпіонаті Європи серед молоді, юніорів та юніорок, передбачено виплату винагороди в розмірі по 3 тисячі гривень кожному зі спортсменів, які брали участь у змаганнях", — каже адвокат.

Ротань стане Заслуженим тренером України

Тією ж Постановою КМУ передбачено, що тренери в командних видах програми у складі шести і більше спортсменів отримують не більше ніж потрійний розмір винагороди одного спортсмена, тобто по 9 тисяч гривень.

"Тренерські звання та тренерські категорії присвоюються згідно з Єдиною спортивною класифікацією України та спеціальним Порядком Мінмолодьспорту. При цьому враховуються не лише результати, отримані командою під керівництвом тренера, а й сукупність інших показників, таких як період роботи на посаді, наявність спеціальної освіти, кількість підготовлених спортсменів вищої категорії тощо.

За наявності всіх необхідних позитивних показників, тренерам U-21 можна розраховувати на отримання найвищого тренерського визнання "Заслужений тренер України", — сказав Скоропашкін.

Нагадаємо, Трубін, Ракицький та ще шість гравців дискваліфіковані за бійку "Шахтаря" та "Дніпра".

Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію.

"Ювентус" підписав контракт із зіркою "Наполі".

Англія перемогла Іспанію у фіналі Євро-2023: "трьом левам" підкорилося топ досягнення.

Офіційно оголошено про бій Джона Джонса та Стіпе Міочича.

 

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