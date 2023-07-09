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Игроки молодежной сборной Украины получат за выступление на Евро-2023 по 80 долларов

9 июля 2023 13:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игроки молодежной сборной Украины получат за выступление на Евро-2023 по 80 долларов
Таловеров, Бондаренко и Криськив получат по 3 тысячи гривен. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футболисты и тренеры сборной Украины U-21 за бронзу на молодежном Евро-2023 и путевки на Олимпийские игры в Париже в следующем году получат не такие большие денежные награды, как кажется.

Об этом рассказал спортивный адвокат Илья Скоропашкин, передает Fanday.

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"Финансовые выплаты предусмотрены Постановлением Кабмина "О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта". За занятие 3 места на Чемпионате Европы среди молодежи, юниоров и юниорок, предусмотрена выплата вознаграждения в размере по 3 тысячи гривен каждому из принимавших участие в соревнованиях", — говорит адвокат.

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Постановлением КМУ предусмотрено, что тренеры в командных видах программы в составе шести и более спортсменов получают не более чем тройной размер вознаграждения одного спортсмена, то есть по 9 тысяч гривен.

"Тренерские звания и тренерские категории присваиваются согласно Единой спортивной классификации Украины и специальному Порядку Минмолодежьспорта. При этом учитываются не только результаты, полученные командой под руководством тренера, но и совокупность других показателей, таких как период работы в должности, наличие специального образования, количество подготовленных спортсменов высшей категории и т.п.

При наличии всех необходимых положительных показателей тренерам U-21 можно рассчитывать на получение высочайшего тренерского признания "Заслуженный тренер Украины", — сказал Скоропашкин.

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