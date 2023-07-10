Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Український легіонер іспанської "Жирони" Віктор Циганков може перейти до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги. Ним цікавляться одразу кілька команд.

В угоді з трансферу Циганкова може взяти участь "Манчестер Сіті", повідомляє Daily Mail.

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"Жирона" боролася за місце у єврокубках минулого сезону, але у підсумку не виконала це завдання. Каталонський клуб був змушений відпустити футболістів, які грали за "Жирону" в оренді та стали важливою частиною команди. Наразі їм активно шукають заміну.

Хто цікавиться Циганковим?

Одразу кілька англійських клубів виявляють інтерес до півзахисника збірної України. Найактивнішими з них є "Брайтон" та "Астон Вілла". У першому з цих клубів працює Роберто Де Дзербі, який чудово знайомий із можливостями Циганкова. А бірмінгемців тренує Унаї Емері. Цей наставник знає все, що відбувається в іспанському футболі. Він бачив прогрес Циганкова у Ла-Лізі.

Віктор Циганков на презентації форми "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жироні" необхідні гроші для того, щоб підписати півзахисника Максимо Перроне ("МанСіті") та форварда Махіра Емрелі ("Динамо" Загреб). Каталонцям не вистачить коштів від продажу Оріоля Ромеу. Циганков також може залишити клуб.

Права на українського футболіста може викупити "Манчестер Сіті" Після цього Віктор Циганков піде в оренду до "Брайтона" або "Астон Вілли".

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