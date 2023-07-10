Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Украинский легионер испанской "Жироны" Виктор Цыганков может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Им интересуются сразу несколько команд.

В сделке по трансферу Цыганкова может принять участие "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

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"Жирона" боролась за место в еврокубках в прошлом сезоне, но в итоге не выполнила эту задачу. Каталонский клуб был вынужден отпустить футболистов, которые играли за "Жирону" в аренде и стали важной частью команду. Теперь им активно ищут замену.

Кто интересуется Цыганковым?

Сразу несколько английских клубов проявляют интерес к полузащитнику сборной Украины. Самыми активными из них являются "Брайтон" и "Астон Вилла". В первом из этих клубов работает Роберто Де Дзерби, который прекрасно знаком с возможностями Цыганкова. А бирмингемцев тренирует Унаи Эмери. Этот наставник знает обо всем, что происходит в испанском футболе. Он видел прогресс Цыганкова в Ла Лиге.

Виктор Цыганков на презентации формы "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жироне" необходимы деньги для того, чтобы подписать полузащитника Максимо Перроне ("МанСити") и форварда Махира Эмрели ("Динамо" Загреб). Каталонцам не хватит средств от продажи Ориоля Ромеу. Цыганков тоже может покинуть клуб.

Права на украинского футболиста может выкупить "Манчестер Сити". После этого Виктор Цыганков уйдет в аренду в "Брайтон" или "Астон Виллу".

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