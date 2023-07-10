Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера

Андрей Лунин с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Вратарь Андрей Лунин до конца июля уйдет из мадридского "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не рассчитывают на украинского футболиста.

Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе, сообщает Marca.

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Какой клуб претендует на Лунина?

У Андрея Лунина остается год по контракту с мадридским "Реалом". Уже известно, что клуб не будет продлевать соглашение. У Тибо Куртуа будет другой дублер, "бланкос" уже ищут нового вратаря.

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Но Лунин еще может остаться в чемпионате Испании. В его услугах заинтересована "Севилья". Основной голкипер "нервионцев" Яссин Буну готовится продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Клуб из Андалусии ищет молодого вратаря, у которого есть опыт выступлений в Ла Лиге. 24-летний Лунин полностью соответствует этим критериям.

"Реал" не будет завышать трансферную стоимость украинского голкипера. "Севилья" может выкупить его контракт за семь миллионов евро. Ожидается, что предложение в офис мадридского клуба поступит на следующей неделе.

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