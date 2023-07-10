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Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера

10 июля 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера
Андрей Лунин с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь Андрей Лунин до конца июля уйдет из мадридского "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не рассчитывают на украинского футболиста

Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе, сообщает Marca

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Мадридский "Реал" ищет новую команду для Андрея Лунина. 24-летний вратарь часто подменял травмированного Тибо Куртуа в основном составе, но не впечатлил тренерский штаб "бланкос". 

Какой клуб претендует на Лунина? 

У Андрея Лунина остается год по контракту с мадридским "Реалом". Уже известно, что клуб не будет продлевать соглашение. У Тибо Куртуа будет другой дублер, "бланкос" уже ищут нового вратаря. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Но Лунин еще может остаться в чемпионате Испании. В его услугах заинтересована "Севилья". Основной голкипер "нервионцев" Яссин Буну готовится продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Клуб из Андалусии ищет молодого вратаря, у которого есть опыт выступлений в Ла Лиге. 24-летний Лунин полностью соответствует этим критериям. 

"Реал" не будет завышать трансферную стоимость украинского голкипера. "Севилья" может выкупить его контракт за семь миллионов евро. Ожидается, что предложение в офис мадридского клуба поступит на следующей неделе. 

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Доступно видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне". 

Теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Азаренко: не забыла и об Украине. 

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