Два украинца попали в символическую сборную Евро-2023: о ком идет речь

Известный аналитический портал составил сборную лучших. Фото: УАФ

По итогам молодежного Евро-2023 в Румынии и Грузии специалисты составили символическую сборную турнира. В основной состав попали 2 игрока сборной Украины — один из лучших бомбардиров турнира Георгий Судаков и капитан команды Артем Бондаренко.

Соответствующую сборную составил аналитический портал Sofascore, передают Новини.LIVE.

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В составе шесть англичан

Больше всех в составе оказалось игроков сборной Англии, которые и стали чемпионами. Место в воротах занял вратарь "Манчестер сити" Джеймс Траффорд, прошлый сезон отыгравший за "Болтон". За весь турнир он не пропустил ни одного гола. У него, кстати, самый высокий средний балл 7,66

В защите расположены 2 британца — еще один игрок "Ман сити" Тейлор Харвуд-Беллис, тоже игравший в аренде у "Бернли" и Леви Колвилл из "Челси".

В полузащите указан третий игрок команды Гвардиолы Коул Палмер. Он как раз сыграл 14 матчей в прошлом сезоне за обладателей трембла. В финале Евро, Палмер, кстати, играл в нападении вместе с лучшим игроком турнира Энтони Говардом, который в сборную Sofascore не попал.

Единственный нападающий символической сборной Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингема" в финале играл в центре полузащиты.

Также в сборную попали 3 испанца: Алекс Баэна из "Вильярреала", Серхио Гомес из "Ман сити", Родри Санчес из "Бетиса" и игрок сборной Грузии Саба Сазонов.

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