Неймар никому не нужен: известный клуб отказался от бразильца
Руководство и тренерский штаб французского "ПСЖ" не видят Неймара в составе команды на следующий сезон. Бразильцу уже ищут новый клуб.
Неймара предлагали "Барселоне", но каталонцы отказались от возвращения игрока, сообщает Mundo Deportivo.
Неймар был важной частью "ПСЖ" Кристофа Галтье, который сумел завоевать чемпионский титул во Франции. В прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Но парижане все равно хотят избавиться от звездного игрока.
Почему "Барселона" не захотела возвращать Неймара?
"ПСЖ" предложил 31-летнего бразильца "сине-гранатовым". Именно в "Барселоне" французский клуб подписал Неймара в 2017 году. Однако каталонцы не согласились на этот трансфер.
"Барселона" некоторое время вела переговоры с агентами Неймара, но позже прекратила их. В клубе считают такой трансфер нецелесообразным с экономической точки зрения. Каталонцы испытывают финансовые трудности и готовы продать часть игроков, чтобы справиться с ними. "Барселона" не сможет позволить себе платить Неймару большую зарплату. При этом в клубе опасаются, что возвращение бразильца может нарушить микроклимат в команде.
Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" выкупил его контракт за 330 млн евро.
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