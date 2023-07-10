Неймар никому не нужен: известный клуб отказался от бразильца

Неймар во время интервью. Скриншот YouTube

Руководство и тренерский штаб французского "ПСЖ" не видят Неймара в составе команды на следующий сезон. Бразильцу уже ищут новый клуб.

Неймара предлагали "Барселоне", но каталонцы отказались от возвращения игрока, сообщает Mundo Deportivo.

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Неймар был важной частью "ПСЖ" Кристофа Галтье, который сумел завоевать чемпионский титул во Франции. В прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Но парижане все равно хотят избавиться от звездного игрока.

Почему "Барселона" не захотела возвращать Неймара?

"ПСЖ" предложил 31-летнего бразильца "сине-гранатовым". Именно в "Барселоне" французский клуб подписал Неймара в 2017 году. Однако каталонцы не согласились на этот трансфер.

Неймар во время отпуска. Фото: instagram.com/neymarjr/

"Барселона" некоторое время вела переговоры с агентами Неймара, но позже прекратила их. В клубе считают такой трансфер нецелесообразным с экономической точки зрения. Каталонцы испытывают финансовые трудности и готовы продать часть игроков, чтобы справиться с ними. "Барселона" не сможет позволить себе платить Неймару большую зарплату. При этом в клубе опасаются, что возвращение бразильца может нарушить микроклимат в команде.

Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" выкупил его контракт за 330 млн евро.

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