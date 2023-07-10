Неймар нікому не потрібен: відомий клуб відмовився від бразильця

Неймар під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Керівництво та тренерський штаб французького "ПСЖ" не бачать Неймара у складі команди наступного сезону. Бразильцю вже шукають новий клуб.

Неймара пропонували "Барселоні", але каталонці відмовилися від повернення гравця, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Неймар був важливою частиною "ПСЖ" Крістофа Галтьє, який зумів здобути чемпіонський титул у Франції. Минулого сезону забив 13 голів та зробив 11 результативних передач. Але парижани все одно хочуть позбутися зіркового гравця.

Чому "Барселона" не захотіла повертати Неймара?

"ПСЖ" запропонував 31-річного бразильця "синьо-гранатовим". Саме у "Барселоні" французький клуб підписав Неймара у 2017 році. Проте, каталонці не погодилися на цей трансфер.

Неймар під час відпустки. Фото: instagram.com/neymarjr/

"Барселона" деякий час вела переговори з агентами Неймара, але згодом припинила їх. У клубі вважають такий трансфер недоцільним з економічного погляду. Каталонці зазнають фінансових труднощів і готові продати частину гравців, щоб впоратися з ними. "Барселона" не зможе дозволити собі платити Неймару більшу зарплату. При цьому у клубі побоюються, що повернення бразильця може порушити мікроклімат у команді.

Неймар захищав кольори "Барселони" з 2013 до 2017 року. "ПСЖ" викупив його контракт за 330 млн євро.

Нагадаємо, півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жирону" потрібні гроші.

Андрій Лунін став трансферною метою іспанського клубу: "Реал" відпустить голкіпера.

Пауло Дібала показав, чим займався Бред Пітт у Сільверстоуні на гонці Формули-1.

Світоліна відмовилася потиснути руку Азаренко: як відреагувала спортсменка з Білорусі.