Неймар нікому не потрібен: відомий клуб відмовився від бразильця
Керівництво та тренерський штаб французького "ПСЖ" не бачать Неймара у складі команди наступного сезону. Бразильцю вже шукають новий клуб.
Неймара пропонували "Барселоні", але каталонці відмовилися від повернення гравця, повідомляє Mundo Deportivo.
Неймар був важливою частиною "ПСЖ" Крістофа Галтьє, який зумів здобути чемпіонський титул у Франції. Минулого сезону забив 13 голів та зробив 11 результативних передач. Але парижани все одно хочуть позбутися зіркового гравця.
Чому "Барселона" не захотіла повертати Неймара?
"ПСЖ" запропонував 31-річного бразильця "синьо-гранатовим". Саме у "Барселоні" французький клуб підписав Неймара у 2017 році. Проте, каталонці не погодилися на цей трансфер.
"Барселона" деякий час вела переговори з агентами Неймара, але згодом припинила їх. У клубі вважають такий трансфер недоцільним з економічного погляду. Каталонці зазнають фінансових труднощів і готові продати частину гравців, щоб впоратися з ними. "Барселона" не зможе дозволити собі платити Неймару більшу зарплату. При цьому у клубі побоюються, що повернення бразильця може порушити мікроклімат у команді.
Неймар захищав кольори "Барселони" з 2013 до 2017 року. "ПСЖ" викупив його контракт за 330 млн євро.
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