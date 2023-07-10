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Пауло Дібала показав, чим займався Бред Пітт у Сільверстоуні на гонці Формули-1

10 липня 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пауло Дібала показав, чим займався Бред Пітт у Сільверстоуні на гонці Формули-1
Пауло Дібала та Макс Ферстаппен. Фото: Dybala REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної Аргентини Пауло Дібала опинився серед знаменитостей, які відвідали етап Формули-1 у Сільверстоуні. Футболіст "Роми" зробив спільну фотографію із відомим голлівудським актором.

Дібала із задоволенням позував із Бредом Піттом і показав знімок у своєму акаунті в Threads.

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Пауло Дібала скористався відпусткою та відвідав етап перегонів Формули-1 у британському Сільверстоуні. Тисячі глядачів з усього світу спостерігали, як Макс Ферстаппен виграв Гран-Прі Британії. Другим став Ландо Норріс, а на третій сходинці п'єдесталу опинився Льюїс Хемілтон.

Бред Пітт
Бред Пітт і Демсон Ідріс. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Дібала та Пітт

Футболіст італійської "Роми", який може перейти до "Мілана", активно постив на своїх сторінках у соціальних мережах фотографії та відео з Гран-Прі Формули-1. Він демонстрував передплатникам знаменитостей, який зустрів біля гоночної траси.

Паулу Дібала
Пауло Дібала та Бред Пітт. Фото: threads.net/@paulodybala/

Дібала зустрів голлівудського актора Бреда Пітта та попросив його позувати для спільного знімку. Невідомо, чи дізнався артист футболіста, але сам Пауло на фото виглядає дуже задоволеним.

Контракт Пауло Дібали з "Ромою" діє до літа 2025 року. Нещодавно з'явилася інформація, що аргентинським гравцем цікавиться ще й лондонським "Челсі".

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