Пауло Дібала показав, чим займався Бред Пітт у Сільверстоуні на гонці Формули-1
Атакувальний півзахисник збірної Аргентини Пауло Дібала опинився серед знаменитостей, які відвідали етап Формули-1 у Сільверстоуні. Футболіст "Роми" зробив спільну фотографію із відомим голлівудським актором.
Дібала із задоволенням позував із Бредом Піттом і показав знімок у своєму акаунті в Threads.
Пауло Дібала скористався відпусткою та відвідав етап перегонів Формули-1 у британському Сільверстоуні. Тисячі глядачів з усього світу спостерігали, як Макс Ферстаппен виграв Гран-Прі Британії. Другим став Ландо Норріс, а на третій сходинці п'єдесталу опинився Льюїс Хемілтон.
Дібала та Пітт
Футболіст італійської "Роми", який може перейти до "Мілана", активно постив на своїх сторінках у соціальних мережах фотографії та відео з Гран-Прі Формули-1. Він демонстрував передплатникам знаменитостей, який зустрів біля гоночної траси.
Дібала зустрів голлівудського актора Бреда Пітта та попросив його позувати для спільного знімку. Невідомо, чи дізнався артист футболіста, але сам Пауло на фото виглядає дуже задоволеним.
Контракт Пауло Дібали з "Ромою" діє до літа 2025 року. Нещодавно з'явилася інформація, що аргентинським гравцем цікавиться ще й лондонським "Челсі".
Нагадаємо, півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жирону" потрібні гроші.
Андрій Лунін став трансферною метою іспанського клубу: "Реал" відпустить голкіпера.
"Барселона" продасть вісім гравців: хто у трансферному списку.
Світоліна відмовилася потиснути руку Азаренко: як відреагувала спортсменка з Білорусі.