Пауло Дибала показал, чем занимался Брэд Питт в Сильверстоуне на гонке Формулы-1

Пауло Дибала и Макс Ферстаппен. Фото: Dybala REUTERS/Andrew Boyers

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала оказался среди знаменитостей, которые посетили этап Формулы-1 в Сильверстоуне. Футболист "Ромы" сделал совместную фотографию с известным голливудским актером.

Дибала с удовольствием позировал с Бредом Питтом и показал снимок в своем аккаунте в Threads.

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Пауло Дибала воспользовался отпуском и посетил этап гонок Формулы-1 в британском Сильверстоуне. Тысячи зрителей со всего мира наблюдали за тем, как Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Британии. Вторым стал Ландо Норрис, а на третьем ступеньке пьедестала оказался Льюис Хэмилтон.

Бред Питт и Дэмсон Идрис. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Дибала и Питт

Футболист итальянской "Ромы", который может перейти в "Милан", активно постил на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео с Гран-При Формулы-1. Он демонстрировал подписчикам знаменитостей, который встретил возле гоночной трассы.

Пауло Дибала и Бред Питт. Фото: threads.net/@paulodybala/

Дибала встретил голливудского актера Бреда Питта и попросил его позировать для совместного снимка. Неизвестно, узнал ли артист футболиста, но сам Пауло на фотографии выглядит очень довольным.

Контракт Пауло Дибалы с "Ромой" действует до лета 2025 года. Недавно появилась информация, что аргентинским игроком интересуется еще и лондонским "Челси".

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