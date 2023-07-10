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Пауло Дибала показал, чем занимался Брэд Питт в Сильверстоуне на гонке Формулы-1

10 июля 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пауло Дибала показал, чем занимался Брэд Питт в Сильверстоуне на гонке Формулы-1
Пауло Дибала и Макс Ферстаппен. Фото: Dybala REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала оказался среди знаменитостей, которые посетили этап Формулы-1 в Сильверстоуне. Футболист "Ромы" сделал совместную фотографию с известным голливудским актером. 

Дибала с удовольствием позировал с Бредом Питтом и показал снимок в своем аккаунте в Threads

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Пауло Дибала воспользовался отпуском и посетил этап гонок Формулы-1 в британском Сильверстоуне. Тысячи зрителей со всего мира наблюдали за тем, как Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Британии. Вторым стал Ландо Норрис, а на третьем ступеньке пьедестала оказался Льюис Хэмилтон. 

Бред Питт
Бред Питт и Дэмсон Идрис. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Дибала и Питт 

Футболист итальянской "Ромы", который может перейти в "Милан", активно постил на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео с Гран-При Формулы-1. Он демонстрировал подписчикам знаменитостей, который встретил возле гоночной трассы. 

Паулу Дибала
Пауло Дибала и Бред Питт. Фото: threads.net/@paulodybala/

Дибала встретил голливудского актера Бреда Питта и попросил его позировать для совместного снимка. Неизвестно, узнал ли артист футболиста, но сам Пауло на фотографии выглядит очень довольным. 

Контракт Пауло Дибалы с "Ромой" действует до лета 2025 года. Недавно появилась информация, что аргентинским игроком интересуется еще и лондонским "Челси". 

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