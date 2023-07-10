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Свитолина не пожала руку Азаренко: реакция белоруски

10 июля 2023 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина не пожала руку Азаренко: реакция белоруски
Виктория Азаренко. Фото: REUTERS/Toby Melville
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Агабекян Карен
редактор

В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Теннисистки провели друг с другом шесть матчей и впервые победила одесситка.

После игры украинка и белоруска не пожали друг другу руки. После этого болельщики освистали Викторию.

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Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Свитолина не жмет руки российским и белорусским теннисисткам. Перед матчем с Азаренко Элина также сообщила, что не будет делать этого.

Азаренко адекватно отреагировала

Белорусская теннисистка заявила, что уважает решение Свитолиной и ее позицию.

"Я жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.

Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать? Остаться и ждать?" , — заявила Азаренко.

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки противостояли друг другу на основном турнире в Риме в 2021 году. Тогда полячка победила со счётом 6:2, 7:5.

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