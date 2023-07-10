Еліна Світоліна. Фото: REUTERS/Toby Melville

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу "Вімблдону". Там вона отримала у суперниці дівчину, з якою ніхто не хоче грати.

У наступному колі Еліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Світоліна у 2023 році повернулася після декрету. Цікаво, що зараз Еліна показує кращі результати, ніж за рік до перерви на народження дитини.

Світоліну чекає найскладніший матч

Швйонтек, як і Світоліна з Вікторією Азаренко, провела у четвертому колі важкий матч проти Белінди Бенчич зі Швейцарії. Полячка у другому сеті могла програти, але суперниця не використала два матч-боли. За підсумками гри Іга виграла з рахунком 6:7, 7:6, 6:3.

Історія протистояння зі Світоліною у Швйонтек налічує лише один матч на ґрунтовому турнірі в Римі у 2021 році. Тоді полячка перемогла з рахунком 6:2, 7:5. У майбутньому матчі буде інша Еліна, саме та, яка після народження дитини вириває матчі на морально-вольових зусиллях.

Також зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Швйонтек з першого дня підтримує Україну. Ймовірно, у Турі серед іноземок за нею пальма першості у згадуванні про війну.

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