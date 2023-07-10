Стало известно имя соперницы Свитолиной в четвертьфинале "Уимблдона"

Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Toby Melville

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Там она получила в соперницы девушку, с которой никто не хочет играть.

В следующем круге Элина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Свитолина в 2023-м году вернулась после декрета. Интересно, что сейчас Элина показывает лучше результаты чем за год до перерыва на рождение ребенка.

Свитолину ждет сложнейший матч

Свентек, как и Свитолина с Викторией Азаренко, провела в четвертом круге тяжелый мачт против Белинды Бенчич из Швейцарии. Полячка во втором сете могла проиграть, но соперница не использовала два матч-болла. По итогу матча Ига выиграла со счетом 6:7, 7:6, 6:3.

История противостояния со Свитолиной у Свентек насчитывает всего один матч на грунтовом турнире в Риме в 2021 году. Тогда полячка победила со счетом 6:2, 7:5. В предстоящем матче будет другая Элина, именно та, которая после рождения ребенка вырывает матчи на морально волевых усилиях.

Также отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Свентек с первого дня поддерживает Украину. Вероятно, в Туре среди иностранок за ней пальма первенства в упоминаниях о войне.

Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".

Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи".

Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" покорилось топ достижения.

Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.