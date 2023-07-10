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Світоліна не потиснула руку Азаренко: реакція білоруски

10 липня 2023 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна не потиснула руку Азаренко: реакція білоруски
Вікторія Азаренко. Фото: REUTERS/Toby Melville
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Тенісистки провели один з одним шість матчів і вперше перемогла одеситка.

Після гри українка та білоруска не потиснули один одному руки. Після цього вболівальники освистали Вікторію.

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Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Світоліна не тисне руки російським та білоруським тенісисткам. Перед матчем з Азаренко Еліна також повідомила, що не робитиме цього.

Азаренко адекватно відреагувала

Білоруська тенісистка заявила, що поважає рішення Світоліної та її позицію.

"Я жертва? Жертва того, що хтось не потис мені руку? Ой, будь ласка. Вона не хоче тиснути руку росіянам і білорусам.

Я поважаю її рішення. Що я повинна була зробити? Залишатися і чекати?", — заявила Азаренко.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Світоліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек. Раніше дівчата протистояли один одному на ґрунтовому турнірі в Римі в 2021 році. Тоді полячка перемогла з рахунком 6:2, 7:5.

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