Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Неймар потрапив у черговий гучний скандал arrow

Неймар потрапив у черговий гучний скандал

8 липня 2023 13:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Неймар потрапив у черговий гучний скандал
Бразилець вже вкотре в центрі уваги зі знаком мінус. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Останнім часом Неймар не встигає гасити старі скандали, як з'являються нові. Цього разу нападник французького ПСЖ знову у центрі уваги у поганому сенсі. Бразилець влаштував бійку в одному з нічних клубів.

Подробиці конфлікту, а також інші неприємні історії футболіста, в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Повідомляється, що 31-річний гравець збірної Бразилії був замішаний у сварці в нічному клубі у Ріо-де-Жанейро. Він із якимось невідомим чоловіком штовхався і кричав. 

Неймара нібито супроводжувала його кохана Бруна Б'янкарді. Побачення пари завершилося бійкою. Чоловіки штовхалися та кричали. Охороні нічного клубу навіть довелося втрутитися у суперечку, щоб розняти хуліганів. Що спричинило конфлікт, не повідомляється.

Зрадник та екозлочинець

І це ще футбольна спільнота не встигла відійти від минулих пригод зірки. Нещодавно бразилець зізнався у зраді своїй дівчині. Футболіст опублікував загальне фото в інстаграм та попросив вибачення за свій вчинок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Також прокуратура Ріо-де-Жанейро оштрафувала форварда за порушення природоохоронних правил.

31-річний гравець заплатить 3,3 млн доларів (16 млн бразильських реалів). Причина — винищення рослинності та облагороджування ставка на території свого будинку, який розташований на узбережжі Коста-Верде в Ріо-де-Жанейро.

 

 

Слідством було встановлено, що Неймар усе це зробив без відповідного дозволу. У Неймара є право подати апеляцію на рішення суду протягом 20 днів. У разі, якщо футболіст зробить це і його апеляцію не буде прийнято, доведеться заплатити штраф.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України ліквідували російського футбольного арбітра.

Трубін, Ракицький та ще шість гравців дискваліфіковані за бійку "Шахтаря" та "Дніпра".

Світоліна та Цуренко вийшли у четверте коло "Вімблдону".

Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію.

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз