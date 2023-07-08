Неймар потрапив у черговий гучний скандал

Бразилець вже вкотре в центрі уваги зі знаком мінус. Фото: Reuters

Останнім часом Неймар не встигає гасити старі скандали, як з'являються нові. Цього разу нападник французького ПСЖ знову у центрі уваги у поганому сенсі. Бразилець влаштував бійку в одному з нічних клубів.

Подробиці конфлікту, а також інші неприємні історії футболіста, в матеріалі Новини.LIVE.

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Повідомляється, що 31-річний гравець збірної Бразилії був замішаний у сварці в нічному клубі у Ріо-де-Жанейро. Він із якимось невідомим чоловіком штовхався і кричав.

🚨VEJA: Neymar se envolve em briga durante show, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/7VJe73oXeQ — Central Reality (@centralreality) July 3, 2023

Неймара нібито супроводжувала його кохана Бруна Б'янкарді. Побачення пари завершилося бійкою. Чоловіки штовхалися та кричали. Охороні нічного клубу навіть довелося втрутитися у суперечку, щоб розняти хуліганів. Що спричинило конфлікт, не повідомляється.

Зрадник та екозлочинець

І це ще футбольна спільнота не встигла відійти від минулих пригод зірки. Нещодавно бразилець зізнався у зраді своїй дівчині. Футболіст опублікував загальне фото в інстаграм та попросив вибачення за свій вчинок.

Також прокуратура Ріо-де-Жанейро оштрафувала форварда за порушення природоохоронних правил.

31-річний гравець заплатить 3,3 млн доларів (16 млн бразильських реалів). Причина — винищення рослинності та облагороджування ставка на території свого будинку, який розташований на узбережжі Коста-Верде в Ріо-де-Жанейро.

As irregularidades foram constatadas na obra de construção de um lago artificial na mansão de Neymar, que fica no condomínio Aero Rural, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. #Neymar #NoArNaCBN https://t.co/jgjT2CdnEI — Rádio CBN (@CBNoficial) July 3, 2023

Слідством було встановлено, що Неймар усе це зробив без відповідного дозволу. У Неймара є право подати апеляцію на рішення суду протягом 20 днів. У разі, якщо футболіст зробить це і його апеляцію не буде прийнято, доведеться заплатити штраф.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України ліквідували російського футбольного арбітра.

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