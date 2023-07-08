Неймар попал в очередной громкий скандал

Бразилец в очередной раз в центре внимания со знаком минус. Фото: Reuters

В последнее время Неймар не успевает гасить старые скандалы, как появляются новые. На этот раз нападающий французского ПСЖ снова в центре внимания в плохом смысле. Бразилец устроил драку в одном из ночных клубов.

Подробности конфликта, а также прочие неприятные истории футболиста, в материале Новини.LIVE.

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Сообщается, что 31-летний игрок сборной Бразилии был замешан в ссоре в ночном клубе в Рио-де-Жанейро. Он с каким-то неизвестным мужчиной толкался и кричал.

🚨VEJA: Neymar se envolve em briga durante show, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/7VJe73oXeQ — Central Reality (@centralreality) July 3, 2023

Неймара якобы сопровождала его возлюбленная Бруна Бьянкарди. Свидание пары завершилось дракой. Мужчины толкались и кричали. Охране ночного клуба даже пришлось вмешаться в спор, чтобы разнять хулиганов. Что повлекло за собой конфликт, не сообщается.

Предатель и эко-преступник

И это еще футбольное сообщество не успело отойти от прошлых похождений звезды. Недавно бразилец признался в измене своей девушке. Футболист опубликовал общее фото в Instagram и извинился за свой поступок.

Также прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала форварда за нарушение природоохранных правил.

31-летний игрок заплатит 3,3 млн долларов (16 млн бразильских реалов). Причина — уничтожение растительности и облагораживание пруда на территории своего дома, расположенного на побережье Коста-Верде в Рио-де-Жанейро.

As irregularidades foram constatadas na obra de construção de um lago artificial na mansão de Neymar, que fica no condomínio Aero Rural, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. #Neymar #NoArNaCBN https://t.co/jgjT2CdnEI — Rádio CBN (@CBNoficial) July 3, 2023

Следствием было установлено, что Неймар это сделал без соответствующего разрешения. У Неймара есть право подать апелляцию на решение суда в течение 20 дней. В случае, если футболист сделает это и его апелляция не будет принята, придется заплатить штраф.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского футбольного арбитра.

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