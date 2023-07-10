Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик и Дюбуа провели битву взглядов: кто в ней победил arrow

Усик и Дюбуа провели битву взглядов: кто в ней победил

10 июля 2023 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Дюбуа провели битву взглядов: кто в ней победил
Усик и Дюбуа во время битвы взглядов. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его будущий соперник Даниэль Дюбуа провели пресс-конференцию в Польше. За ней последовала традиционная битва взглядов. 

Более опытный Усик с честью выдержал испытание, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В понедельник, 10 июля, в Варшаве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена предстоящему бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Уже в конце лета эта спортсмены проведут бой за звание чемпиона мира по версии WBA. 

Усик против Дюбуа: битва взглядов 

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик готовится к битве с Даниэлем Дюбуа. В отличие от 25-летнего британца, украинец еще не проигрывал на профессиональном уровне. Он считается фаворитом поединка, который состоится 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав. 

Александр Усик
Александр Усик на пресс-конференции. Скриншот YouTube

На пресс-конференции Усик поблагодарил народ Польши за поддержку и выразил надежду на то, что события последних лет еще больше укрепят дружбу двух народов. Он ожидает получить поддержку во время битвы с британским соперником. 

После общения с журналистами Усик и Дюбуа провели битву взглядов. Александр легко улыбался и демонстрировал уверенность в собственных силах. Британец был серьезен и первым отвел взгляд. После этого в зале раздался возглас "Слава Украине" и аплодисменты. 

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера. 

"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке. 

Свитолина отказалась пожать руку Азаренко: как отреагировала спортсменка из Беларуси.

Хавбек Михаил Мудрик показал новую форму "Челси". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз