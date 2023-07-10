Усик и Дюбуа провели битву взглядов: кто в ней победил

Усик и Дюбуа во время битвы взглядов. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его будущий соперник Даниэль Дюбуа провели пресс-конференцию в Польше. За ней последовала традиционная битва взглядов.

Более опытный Усик с честью выдержал испытание, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В понедельник, 10 июля, в Варшаве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена предстоящему бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Уже в конце лета эта спортсмены проведут бой за звание чемпиона мира по версии WBA.

Усик против Дюбуа: битва взглядов

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик готовится к битве с Даниэлем Дюбуа. В отличие от 25-летнего британца, украинец еще не проигрывал на профессиональном уровне. Он считается фаворитом поединка, который состоится 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском городе Вроцлав.

Александр Усик на пресс-конференции. Скриншот YouTube

На пресс-конференции Усик поблагодарил народ Польши за поддержку и выразил надежду на то, что события последних лет еще больше укрепят дружбу двух народов. Он ожидает получить поддержку во время битвы с британским соперником.

После общения с журналистами Усик и Дюбуа провели битву взглядов. Александр легко улыбался и демонстрировал уверенность в собственных силах. Британец был серьезен и первым отвел взгляд. После этого в зале раздался возглас "Слава Украине" и аплодисменты.

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.

"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке.

Свитолина отказалась пожать руку Азаренко: как отреагировала спортсменка из Беларуси.

Хавбек Михаил Мудрик показал новую форму "Челси".