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Усик и Дюбуа получили профессиональную оценку от украинского тренера: кто же победит

10 июля 2023 12:50
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Агабекян Карен
редактор
Усик и Дюбуа получили профессиональную оценку от украинского тренера: кто же победит
Александр Усик. Фото: matchroom boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

26 августа в польском Вроцлаве состоится поединок между чемпионом мира по версиях WBO, WBA, IBF Александром Усиком и британским претендентом Даниэлем Дюбуа. Для украинца это будет вторая защита чемпионского титула.

О поединке с профессиональной точки зрения высказался украинский тренер Александр Лихтер, слова которого приводит портал Luckypunch.net.

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36-летний Усик за свою карьеру выиграл 20 боев, из которых 23 досрочно. У 25-летнего Дюбуа в резюме 19 побед, 18 нокаутами, и одно поражение.

Александр Лихтер. Фото: скриншот

Мнение эксперта

По словам Лихтера, Дюбуа — это силовой боксер, который надеется на прессинг и на свой нокаутирующий удар. При этом у британца не быстрые и размашистые панчи, что в поединке с таким соперником как Усик будет минусом.

"Дюбуа является силовым боксером. Его сильная сторона — это мощный удар. В то же время его минусы — это то, что он затянут и бьет очень размашисто. В бою с Усиком, думаю, он будет пробивать перекрестные комбинации, совмещая удары в голову с ударами по туловищу. Именно это сочетание доставляло Усику проблемы в поединке с Джошуа. Также ему можно принять во внимание подход через уклоны", — сказал Лихтер.

Относительно Усика специалист выделил скорость, изменение направлений в атаке и защите, и импровизацию. Лихтер считает, что украинец может работать с британцем на контратаках, постоянно проваливать.

"Преимущество Усика над Дюбуа — это его скорость, маневренность и умение импровизировать. Если Усик не будет заряжен на силовой удар, он должен потаскать британца по рингу, проваливать его, контратакуя. Усик может заставить его зажаться, а там, если будет возможность, и выстрелить в голову или печень", — заявил специалист.

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