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Усик та Дюбуа отримали професійну оцінку від українського тренера: хто ж переможе

10 липня 2023 12:50
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Агабекян Карен
редактор
Усик та Дюбуа отримали професійну оцінку від українського тренера: хто ж переможе
Олександр Усик. Фото: matchroom boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

26 серпня у польському Вроцлаві відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександром Усиком та британським претендентом Даніелем Дюбуа. Для українця це буде другий захист чемпіонського титулу.

Про поєдинок із професійної точки зору висловився український тренер Олександр Ліхтер, слова якого наводить портал Luckypunch.net .

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36-річний Усик за свою кар'єру виграв 20 боїв, з яких 23 достроково. У 25-річного Дюбуа в резюме 19 перемог, 18 нокаутами та одна поразка.

Олександр Ліхтер. Фото: скріншот

Думка експерта

За словами Ліхтера, Дюбуа — це силовий боксер, який сподівається на пресинг і на свій нокаутуючий удар. При цьому у британця не швидкі та розмашисті панчі, що у поєдинку з таким суперником як Усик буде мінусом.

"Дюбуа є силовим боксером. Його сильна сторона — це потужний удар. У той же час його мінуси — це те, що він затягнутий і б'є дуже розмашисто. У бою з Усиком, думаю, він пробиватиме перехресні комбінації, поєднуючи удари в голову з ударами по тулубу. Саме це поєднання доставляло Усику проблеми у поєдинку з Джошуа. Також йому можна взяти до уваги підхід через ухили", — сказав Ліхтер.

Щодо Усика фахівець виділив швидкість, зміну напрямів в атаці та захисті та імпровізацію. Ліхтер вважає, що українець може працювати із британцем на контратаках, постійно провалювати.

"Перевага Усика над Дюбуа — це його швидкість, маневреність і вміння імпровізувати. Якщо Усик не буде заряджений на силовий удар, він повинен потягати британця по рингу, провалювати його, контратакуючи. Усик може змусити його затиснутися, а там, якщо буде можливість, і вистрілити в голову чи печінку" , — заявив фахівець.

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