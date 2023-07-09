Родич Ф'юрі дав пораду Усику перед боєм з Дюбуа

Х'юї Ф'юрі. Фото: скриншот

Чемпіон світу за версією WBO, WBA, IBF Олександр Усик незабаром проведе поєдинок проти Даніеля Дюбуа. І перед боєм українець отримав пораду від того, від кого не чекав.

Двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі Х'юї в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media дав українцю пораду на бій з Дюбуа.

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Зазначимо, що Х'юї Ф'юрі також є боксером суперважкої ваги, який за свою кар'єру виграв 26 боїв, 15 нокаутами та три поєдинки програв.

Не можна недооцінювати Дюбуа

За словами Ф'юрі, Усику не можна недооцінювати Дюбуа, який має нокаутуючий удар і за найменшого шансу може завершити бій.

"Усик — дуже хороший боєць, але ніколи не недооцінюйте міць Даніеля Дюбуа. У нього завжди буде шанс панчера. І я вірю, що Дюбуа, мабуть, вийде на ринг, націленим на нокаут. Тому не можна його недооцінювати. Він більший, тому може нокаутувати Усика", — сказав Ф'юрі.

Поєдинок Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Українській стороні в організації поєдинку допоможуть саудівські співпромоутери.

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