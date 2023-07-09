Родственник Фьюри дал совет Усику перед боем с Дюбуа
Чемпион мира по версии WBO, WBA, IBF Александр Усик вскоре проведет поединок против Даниэля Дюбуа. И перед боем украинец получил совет от того, от кого не ожидал.
Двоюродный брат Тайсона Фьюри Хьюи в интервью YouTube-каналу Boxing King Media дал украинцу совет по бою с Дюбуа.
Отметим, что Хьюи Фьюри также является боксером супертяжелого веса, который за свою карьеру выиграл 26 боев, 15 нокаутами и три поединка проиграл.
Нельзя недооценивать Дюбуа
По словам Фьюри, Усику нельзя недооценивать Дюбуа, который имеет нокаутирующий удар и при малейшему шансу может завершить бой.
"Усик — очень хороший боец, но никогда не недооценивайте мощь Даниэля Дюбуа. У него всегда будет шанс панчера. И я верю, что Дюбуа, пожалуй, выйдет на ринг, нацеленным на нокаут. Поэтому нельзя его недооценивать. Он крупнее, поэтому может нокаутировать Усика", — сказал Фьюри.
Поединок Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Украинской стороне в организации поединка помогут саудовские со-промоутеры.
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