Мудрик и Ко показали новую форму "Челси"
Лондонский "Челси" после провального прошедшего сезона в новый вступит с новым тренером Маурисио Почеттино и очищенным составом. Также в клубе показали новую домашнюю форму.
Не удивляйтесь, если форма отдает стариной.
Среди футболистов, представлявших новую форму, был вингер сборной Украины Михаил Мудрик, которого после окончания сезона сватают в различные клубы.
Отсылка в 90-е
У презентации новой формы, кроме Мудрика, участвовали Бен Чилвелл, Энцо Фернандес, Рахим Стерлинг, Рис Джеймс и игроки женской команды.
Согласно с сообщением менеджмента, разработчики формы вдохновлялись 90-ми годами. Именно в 2023-м исполняется 25-летие победы клуба в Кубке обладателей кубков УЕФА, которое в "Челси" хотели отобразить на форме.
В прошедшем сезоне "Челси" финишировал на 12-й позиции с отставанием в 45 очков от первого места, которое занял "Манчестер Сити". В течение сезона клуб возглавляли Томас Тухель, Грэмм Поттер и Фрэнк Лэмпард, что также отразилось на неуверенных результатах команды. Также команда вела безрассудную трансферную политику, от которой у них больше минусов чем плюсов.
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