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Мудрік та Ко показали нову форму "Челсі"

10 липня 2023 13:20
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Агабекян Карен
редактор
Мудрік та Ко показали нову форму "Челсі"
Міхал Мудрік. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" після провального сезону в новий вступить з новим тренером Маурісіо Почеттіно і очищеним складом. Також у клубі показали нову домашню форму.

Не дивуйтеся, якщо форма віддає старовиною.

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Серед футболістів, які представляли нову форму, був вінгер збірної України Михайло Мудрик, якого після закінчення сезону сватають до різних клубів.

Відсилання у 90-ті

У презентації нової форми, окрім Мудрика, брали участь Бен Чілвелл, Енцо Фернандес, Рахім Стерлінг, Ріс Джеймс та гравці жіночої команди.

Відповідно до повідомлення менеджменту, розробники форми надихалися 90-ми роками. Саме 2023-го виповнюється 25-річчя перемоги клубу в Кубку володарів кубків УЄФА, яке в "Челсі" хотіли відобразити на формі.

Гравці "Челсі" у нових футболках. Фото: "Челсі"
Бен Чілвелл у новій формі. Фото: "Челсі"

Минулого сезону "Челсі" фінішував на 12-й позиції з відставанням у 45 очок від першого місця, яке посів "Манчестер Сіті". Протягом сезону клуб очолювали Томас Тухель, Грем Поттер та Френк Лемпард, що також позначилося на невпевнених результатах команди. Також команда вела безрозсудну трансферну політику, від якої у них більше мінусів, ніж плюсів.

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