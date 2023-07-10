Усик та Дюбуа провели битву поглядів: хто в ній переміг
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його майбутній суперник Даніель Дюбуа провели пресконференцію у Польщі. За нею пройшла традиційна битва поглядів.
Більш досвідчений Усик із честю витримав випробування, повідомляє портал Новини.LIVE.
У понеділок, 10 липня, у Варшаві відбулася пресконференція, присвячена майбутньому бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Вже наприкінці літа спортсмени проведуть бій за звання чемпіона світу за версією WBA.
Усик проти Дюбуа: битва поглядів
Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик готується до битви з Даніелем Дюбуа. На відміну від 25-річного британця українець ще не програвав на професійному рівні. Він вважається фаворитом поєдинку, який відбудеться 26 серпня на "Tarczynski Arena" у польському місті Вроцлав.
Усик подякував народу Польщі за підтримку та висловив сподівання, що події останніх років ще більше зміцнять дружбу двох народів. Він очікує на підтримку під час битви з британським суперником.
Після спілкування з журналістами Усик та Дюбуа провели битву поглядів. Олександр легко усміхався і демонстрував упевненість у власних силах. Британець був серйозним і першим відвів погляд. Після цього в залі пролунав вигук "Слава Україні" та оплески.
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