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Усик та Дюбуа провели битву поглядів: хто в ній переміг

10 липня 2023 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Дюбуа провели битву поглядів: хто в ній переміг
Усик та Дюбуа під час битви поглядів. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його майбутній суперник Даніель Дюбуа провели пресконференцію у Польщі. За нею пройшла традиційна битва поглядів.

Більш досвідчений Усик із честю витримав випробування, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 10 липня, у Варшаві відбулася пресконференція, присвячена майбутньому бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Вже наприкінці літа спортсмени проведуть бій за звання чемпіона світу за версією WBA.

Усик проти Дюбуа: битва поглядів

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик готується до битви з Даніелем Дюбуа. На відміну від 25-річного британця українець ще не програвав на професійному рівні. Він вважається фаворитом поєдинку, який відбудеться 26 серпня на "Tarczynski Arena" у польському місті Вроцлав.

Олександр Усик
Олександр Усик на пресконференції. Скріншот YouTube

Усик подякував народу Польщі за підтримку та висловив сподівання, що події останніх років ще більше зміцнять дружбу двох народів. Він очікує на підтримку під час битви з британським суперником.

Після спілкування з журналістами Усик та Дюбуа провели битву поглядів. Олександр легко усміхався і демонстрував упевненість у власних силах. Британець був серйозним і першим відвів погляд. Після цього в залі пролунав вигук "Слава Україні" та оплески.

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