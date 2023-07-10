"Манчестер Юнайтед" продасть одного з лідерів: відома сума трансферу

Ерік Тен Хаг на тренуванні "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/

Ведучий захисник збірної Англії Гаррі Магвайр готовий змінити клуб. "Манчестер Юнайтед" не збирається перешкоджати відходу футболіста.

Тренерський штаб "червоних дияволів" не розраховує на досвідченого гравця, повідомляє Manchester Evening News.

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг розчарований грою Гаррі Магвайра минулого сезону. Фахівець готовий розлучитися з 30-річним футболістом, якщо клуб зможе заробити на ньому великі гроші.

Куди піде Магвайр?

Часті помилки гравця збірної Англії призвели до того, що з нього насміхається навіть частина вболівальників "Манчестер Юнайтед". Непереконлива гра футболіста викликала чутки, що Гаррі Магвайр виставлений клубом на трансфер.

Магвайр у збірній Англії. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ця інформація не відповідає дійсності, але "Манчестер Юнайтед" справді готовий відпустити захисника. Клуб, який захоче підписати з ним контракт, має заплатити "червоним дияволам" 60 млн євро. Якщо футболіст залишиться на "Олд Траффорд", то у нього наступного сезону заберуть капітанську пов'язку. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені англійський "Ньюкасл" та італійський "Інтер".

Гаррі Магвайр перейшов у "Манчестер Юнайтед" із "Лестера" у 2019 році. Вартість трансферу склала 87 млн євро.

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