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"Манчестер Юнайтед" продасть одного з лідерів: відома сума трансферу

10 липня 2023 15:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" продасть одного з лідерів: відома сума трансферу
Ерік Тен Хаг на тренуванні "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ведучий захисник збірної Англії Гаррі Магвайр готовий змінити клуб. "Манчестер Юнайтед" не збирається перешкоджати відходу футболіста.

Тренерський штаб "червоних дияволів" не розраховує на досвідченого гравця, повідомляє Manchester Evening News.

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг розчарований грою Гаррі Магвайра минулого сезону. Фахівець готовий розлучитися з 30-річним футболістом, якщо клуб зможе заробити на ньому великі гроші.

Куди піде Магвайр?

Часті помилки гравця збірної Англії призвели до того, що з нього насміхається навіть частина вболівальників "Манчестер Юнайтед". Непереконлива гра футболіста викликала чутки, що Гаррі Магвайр виставлений клубом на трансфер.

Гаррі Магуайр
Магвайр у збірній Англії. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ця інформація не відповідає дійсності, але "Манчестер Юнайтед" справді готовий відпустити захисника. Клуб, який захоче підписати з ним контракт, має заплатити "червоним дияволам" 60 млн євро. Якщо футболіст залишиться на "Олд Траффорд", то у нього наступного сезону заберуть капітанську пов'язку. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені англійський "Ньюкасл" та італійський "Інтер".

Гаррі Магвайр перейшов у "Манчестер Юнайтед" із "Лестера" у 2019 році. Вартість трансферу склала 87 млн євро.

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