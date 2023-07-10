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Кейн столкнулся с ультиматумом от "Тоттенхэма": как ответит "Бавария"

10 июля 2023 17:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн столкнулся с ультиматумом от "Тоттенхэма": как ответит "Бавария"
Харри Кейн празднует гол. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Тоттенхэма" делает все для того, чтобы удержать в составе лидера команды Харри Кейна. Главный тренер "шпор" Ангелос Постекоглу выразил надежду на то, что форвард не уйдет в "Баварию".

"Тоттенхэм" отклонил уже два предложения от немцев, напоминает Daily Mail

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Новый наставник лондонского клуба понимает, что о конкуренции с командами из Манчестера, а также с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Челси" можно будет забыть без главной звезды в составе. "Тоттенхэм" не хочет отпускать Кейна этим летом даже несмотря на то, что через год капитан сборной Англии может бесплатно уйти из клуба. 

Предложения от "Баварии" 

Ангелос Постекоглу назвал Харри Кейна одним из лучших форвардов в мире. Он уверен, что лидер "Тоттенхэма" поможет команде бороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге в новом сезоне. Однако сам Кейн другого мнения. Он уже потребовал от владельца "шпор" трансфер в другой клуб.  

Харри Кейн
Кейн и его новый рекорд в сборной Англии. Фото: instagram.com/harrykane/

Главным претендентом на Кейна является "Бавария". Мюнхенцы сделали "Тоттенхэму" два предложения по 29-летнему футболисту в размере 70 и 80 млн евро. Оба они были отвергнуты. "Бавария" готова предложить и 100 млн евро, но хочет продолжить торги. В немецком клубе понимают, что инициатива находится на их стороне. 

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн забил в АПЛ 30 мячей и сделал три результативные передачи. 

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