Кейн зіткнувся з ультиматумом від "Тоттенгема": як відповість "Баварія"

Харрі Кейн святкує гол. Фото: instagram.com/harrykane/

Керівництво англійського "Тоттенгема" робить все для того, щоб утримати у складі лідера команди Харрі Кейна. Головний тренер "шпор" Ангелос Постекоглу висловив сподівання, що форвард не піде в "Баварію".

"Тоттенгем" відхилив уже дві пропозиції від німців, нагадує Daily Mail.

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Новий наставник лондонського клубу розуміє, що про конкуренцію з командами з Манчестера, а також із "Ліверпулем", "Арсеналом" та "Челсі" можна буде забути без головної зірки у складі. "Тоттенгем" не хоче відпускати Кейна цього літа навіть попри те, що через рік капітан збірної Англії може безкоштовно піти з клубу.

Пропозиції від "Баварії"

Ангелос Постекоглу назвав Харрі Кейна одним із найкращих форвардів у світі. Він упевнений, що лідер "Тоттенгема" допоможе команді боротися за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі у новому сезоні. Проте сам Кейн іншої думки. Він уже зажадав від власника "шпор" трансферу до іншого клубу.

Кейн та його новий рекорд у збірній Англії. Фото: instagram.com/harrykane/

Головним претендентом на Кейна є "Баварія". Мюнхенці зробили "Тоттенхему" дві пропозиції щодо 29-річного футболіста у розмірі 70 і 80 млн євро. Обидві вони були відкинуті. "Баварія" готова запропонувати й 100 млн євро, але хоче продовжити торги. У німецькому клубі розуміють, що ініціатива перебуває на їхньому боці.

У сезоні 2022/2023 Гаррі Кейн забив в АПЛ 30 м'ячів і зробив три результативні передачі.

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