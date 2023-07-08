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Кейн та Уокер домовились про перехід у "Баварію"

8 липня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн та Уокер домовились про перехід у "Баварію"
Гравці збірної Англії у кроці від Бундесліги. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Баварія" у кроці від офіційного підписання двох гравців збірної Англії. Чемпіон Бундесліги погодив 4-річний контракт з Гаррі Кейном та 2-річний з Кайлом Уокером.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

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Якщо вірити джерелу, була інформація, що власник "Тоттенхема" Деніел Леві дуже злий на "Баварію" за те, що клуб вів переговори з Кейном за його спиною. Також повідомляли, що Вокер веде з "Манчестер Сіті" переговори про продовження контракту, попри зацікавленість клубу з Мюнхена.

Мюнхенці вже домовилися з нападником "Тоттенхема" Гаррі Кейном про контракт до 2027 року, а також є згода захисника "Манчестер Сіті" Кайла Уокера на угоду до 2025 року.

Швайнштайгер не вірить у перехід Кейна

Раніше колишній півзахисник "Баварії" Бастіан Швайнштайгер критично висловився про можливий перехід Гаррі Кейна до мюнхенського клубу.

"Звичайно, "Баварія" хотіла б купити Гаррі Кейна, але я також знаю, що "Баварія" – не той клуб, який платитиме так багато грошей, як, мабуть, просить власник "Тоттенхема". У "Баварії" знайдеться той, хто вдарить кулаком по столу і скаже: "Ні, ми не платитимемо так багато". Але вони точно шукають нападника", — каже ветеран

Чи підійшов би Кейн німецькому футболу? Він і так виглядає майже як німець зі своїм світлим волоссям, вважає Бастіан.

"Так, безперечно, він би чудово підійшов. Крім того, він має запитати себе, чи хоче він виграти трофей у своєму житті, у своїй футбольній кар'єрі? Трофей на кшталт чемпіонату чи Ліги Чемпіонів. Також це корисний зарубіжний досвід для нього. Коли я вирушив у "Манчестер Юнайтед", це мені дуже допомогло, і я також виріс як особистість. І, звичайно, це була б дуже гарна команда з добрим тренером для нього. Тому є багато плюсів", — сказав Швайнштайгер talkSPORT.

Також не вірить у трансфер Пол Мерсон

"Я не можу побачити Гаррі Кейна у мюнхенській "Баварії". Навіщо вам досягати 47 голів від рекорду Алана Ширера за результати Прем'єр-ліги, а потім піти до "Баварії", щоб допомогти їй виграти Бундеслігу у 97-й раз? Чому б тобі піти? Для чого?", – питає він.

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