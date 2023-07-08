Кейн та Уокер домовились про перехід у "Баварію"

Гравці збірної Англії у кроці від Бундесліги. Фото: Reuters

"Баварія" у кроці від офіційного підписання двох гравців збірної Англії. Чемпіон Бундесліги погодив 4-річний контракт з Гаррі Кейном та 2-річний з Кайлом Уокером.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

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Якщо вірити джерелу, була інформація, що власник "Тоттенхема" Деніел Леві дуже злий на "Баварію" за те, що клуб вів переговори з Кейном за його спиною. Також повідомляли, що Вокер веде з "Манчестер Сіті" переговори про продовження контракту, попри зацікавленість клубу з Мюнхена.

#BayernMunich could speak English in this summer #transfers window: talks in progress to try to sign Kyle #Walker (ManCity) and Harry #Kane (Tottenham). Already agreed personal terms with the 2 players (contract until 2025 for Walker and until 2027 for Kane). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 7, 2023

Мюнхенці вже домовилися з нападником "Тоттенхема" Гаррі Кейном про контракт до 2027 року, а також є згода захисника "Манчестер Сіті" Кайла Уокера на угоду до 2025 року.

Швайнштайгер не вірить у перехід Кейна

Раніше колишній півзахисник "Баварії" Бастіан Швайнштайгер критично висловився про можливий перехід Гаррі Кейна до мюнхенського клубу.

"Звичайно, "Баварія" хотіла б купити Гаррі Кейна, але я також знаю, що "Баварія" – не той клуб, який платитиме так багато грошей, як, мабуть, просить власник "Тоттенхема". У "Баварії" знайдеться той, хто вдарить кулаком по столу і скаже: "Ні, ми не платитимемо так багато". Але вони точно шукають нападника", — каже ветеран

Чи підійшов би Кейн німецькому футболу? Він і так виглядає майже як німець зі своїм світлим волоссям, вважає Бастіан.

"Так, безперечно, він би чудово підійшов. Крім того, він має запитати себе, чи хоче він виграти трофей у своєму житті, у своїй футбольній кар'єрі? Трофей на кшталт чемпіонату чи Ліги Чемпіонів. Також це корисний зарубіжний досвід для нього. Коли я вирушив у "Манчестер Юнайтед", це мені дуже допомогло, і я також виріс як особистість. І, звичайно, це була б дуже гарна команда з добрим тренером для нього. Тому є багато плюсів", — сказав Швайнштайгер talkSPORT.

🗣️Paul Merson: “I cannot for the life of me see Harry Kane join Bayern Munich. Why would you get to within 47 goals of Alan Shearer's Premier League scoring record and then go to Bayern to help them win the Bundesliga for the 97th time on the trot? Why would you go? What for?” pic.twitter.com/QeKPWt0or0 — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 7, 2023

Також не вірить у трансфер Пол Мерсон

"Я не можу побачити Гаррі Кейна у мюнхенській "Баварії". Навіщо вам досягати 47 голів від рекорду Алана Ширера за результати Прем'єр-ліги, а потім піти до "Баварії", щоб допомогти їй виграти Бундеслігу у 97-й раз? Чому б тобі піти? Для чого?", – питає він.

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