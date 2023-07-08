Кейн и Уокер договорились о переходе в "Баварию"

Игроки сборной Англии в шаге от Бундеслиги. Фото: Reuters

"Бавария" в шаге от официального подписания двух игроков сборной Англии. Чемпион Бундеслиги согласовал 4-летний контракт с Харри Кейном и 2-летний с Кайлом Уокером.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира .

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Если верить источнику, была информация, что владелец "Тоттенхэма" Дэниел Леви очень злой на "Баварию" за то, что клуб вел переговоры с Кейном за его спиной. Также сообщали, что Уокер ведет с "Манчестер Сити" переговоры о продлении контракта, несмотря на заинтересованность клуба из Мюнхена.

#BayernMunich можно сказать английский в этом зиме #transfers window: разговоры в шаге к тесту Kyle #Walker (ManCity) и Harry #Kane (Tottenham). Досить широкие индивидуальные сроки с 2 игроками (contract until 2025 for Walker and until 2027 for Kane). #transfers – Nicolò Schira (@NicoSchira) Июль 7, 2023

Мюнхенцы уже договорились с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном о контракте до 2027 года, а также согласие защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера на сделку до 2025 года.

Швайнштайгер не верит в переход Кейна

Ранее бывший полузащитник "Баварии" Бастиан Швайнштайгер критически высказался о возможном переходе Харри Кейна в мюнхенский клуб.

"Конечно, "Бавария" хотела бы купить Харри Кейна, но я также знаю, что "Бавария" — не тот клуб, который будет платить так много денег, как, вероятно, просит владелец "Тоттенхэма". В "Баварии" найдется тот, кто ударит кулаком по столу и скажет: "Нет, мы не будем платить так много". Но они точно ищут нападающего", — говорит ветеран

Подошел бы Кейн немецкому футболу? Он и так выглядит почти как немец со своими светлыми волосами, считает Бастиан.

"Да, безусловно, он бы прекрасно подошел. Кроме того, он должен спросить себя, хочет ли он выиграть трофей в своей жизни, в своей футбольной карьере? Трофей вроде чемпионата или Лиги Чемпионов. Также это полезный зарубежный опыт для него. Когда я отправился в "Манчестер Юнайтед", это мне очень помогло, и я тоже вырос как личность. И, конечно, это была бы очень хорошая команда с хорошим тренером для него. Поэтому есть много плюсов", — сказал Швайнштайгер.

🗣️Paul Merson: “Я не могу за жизнь моего понравившегося Harry Kane join Bayern Munich. Будут ли вы взяты с 47 участниками Alan Shearer's Premier League scoring record and then go to Bayern to help the win the Bundesliga for 97th time on the trot? Why would you go? What for?” pic.twitter.com/QeKPWt0or0 — Football Talk (@FootballTalkHQ) 7 июля 2023

Также не верит в трансфер Пол Мерсон.

"Я не могу увидеть Гарри Кейна в мюнхенской "Баварии". Зачем вам достигать 47 голов от рекорда Алана Ширера за результаты Премьер-лиги, а затем пойти в "Баварию", чтобы помочь ей выиграть Бундеслигу в 97-й раз? Почему? бы тебе уйти? Зачем?", — спрашивает он.

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