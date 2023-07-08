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Кейн и Уокер договорились о переходе в "Баварию"

8 июля 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн и Уокер договорились о переходе в "Баварию"
Игроки сборной Англии в шаге от Бундеслиги. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Бавария" в шаге от официального подписания двух игроков сборной Англии. Чемпион Бундеслиги согласовал 4-летний контракт с Харри Кейном и 2-летний с Кайлом Уокером.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира .

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Если верить источнику, была информация, что владелец "Тоттенхэма" Дэниел Леви очень злой на "Баварию" за то, что клуб вел переговоры с Кейном за его спиной. Также сообщали, что Уокер ведет с "Манчестер Сити" переговоры о продлении контракта, несмотря на заинтересованность клуба из Мюнхена.

Мюнхенцы уже договорились с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном о контракте до 2027 года, а также согласие защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера на сделку до 2025 года.

Швайнштайгер не верит в переход Кейна

Ранее бывший полузащитник "Баварии" Бастиан Швайнштайгер критически высказался о возможном переходе Харри Кейна в мюнхенский клуб.

"Конечно, "Бавария" хотела бы купить Харри Кейна, но я также знаю, что "Бавария" — не тот клуб, который будет платить так много денег, как, вероятно, просит владелец "Тоттенхэма". В "Баварии" найдется тот, кто ударит кулаком по столу и скажет: "Нет, мы не будем платить так много". Но они точно ищут нападающего", — говорит ветеран

Подошел бы Кейн немецкому футболу? Он и так выглядит почти как немец со своими светлыми волосами, считает Бастиан.

"Да, безусловно, он бы прекрасно подошел. Кроме того, он должен спросить себя, хочет ли он выиграть трофей в своей жизни, в своей футбольной карьере? Трофей вроде чемпионата или Лиги Чемпионов. Также это полезный зарубежный опыт для него. Когда я отправился в "Манчестер Юнайтед", это мне очень помогло, и я тоже вырос как личность. И, конечно, это была бы очень хорошая команда с хорошим тренером для него. Поэтому есть много плюсов", — сказал Швайнштайгер.

Также не верит в трансфер Пол Мерсон.

"Я не могу увидеть Гарри Кейна в мюнхенской "Баварии". Зачем вам достигать 47 голов от рекорда Алана Ширера за результаты Премьер-лиги, а затем пойти в "Баварию", чтобы помочь ей выиграть Бундеслигу в 97-й раз? Почему? бы тебе уйти? Зачем?", — спрашивает он.

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе : "Днепр-1" получит предложение.

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