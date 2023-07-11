Трубін може продовжити кар'єру в Німеччині замість трансферу в "Інтер"

Анатолій Трубін під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розраховує розпочати новий сезон в іншому клубі. Головним претендентом на гравця залишається міланський "Інтер", але в італійців з'явився потужний конкурент.

Німецький клуб уже готує пропозицію для донецького "Шахтаря", повідомляє Bild.

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Сезон 2022/2023 вийшов насиченим для Анатолія Трубіна. 21-річний голкіпер протистояв мадридському "Реалу" у Лізі чемпіонів, ставав героєм матчу з "Ренном" у Лізі Європи, захищав кольори молодіжної та основної збірних України. Контракт воротаря із "Шахтарем" закінчиться за рік, і футболіст уже попросив відпустити його в інший клуб.

Де продовжить кар'єру Трубін?

Український голкіпер може стати частиною угоди щодо переходу Андре Онана з "Інтера" до "Манчестер Юнайтед". Італійський клуб шукає нового воротаря, і Анатолій Трубін увійшов до списку потенційних новачків "нерадзуррі". Але "Інтер" може віддати перевагу Янну Зоммеру з "Баварії".

Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Керівництво мюнхенського клубу вивчає можливість запрошення Трубіна. Він може замінити Зоммера і скласти конкуренцію Ноєру. Скаути "Баварії" уважно спостерігали за грою українця на Євро-2023.

Мюнхенці можуть заплатити за Трубіна близько 12 млн євро. Проте "Шахтар" отримає пропозицію лише після того, як "Баварія" придбає Харрі Кейна. Англієць є головною трансферною метою німецького клубу.

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