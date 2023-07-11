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Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно

11 липня 2023 08:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно
Михайло Мудрик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик після повернення з Євро-2023 поговорив із новим головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Гравець та наставник узгодили плани на новий сезон.

Почеттіно вважає Мудрика талановитим футболістом, який поки що не готовий до чемпіонату Англії, повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно проводить бесіди з кожним із футболістів, які залишились у клубі. Він будує на "Стемфорд Брідж" нову команду, яка знову боротиметься за чемпіонський титул.

Доля Мудрика

Днями настала черга й українського гравця поговорити із тренером. Маурісіо Почеттіно запевнив Мудрика в тому, що розраховує на Михайла. Тренер запитав, чи хоче хавбек залишитися в команді, і отримав ствердну відповідь. Своєю чергою, Почеттіно пообіцяв розкрити найкращі ігрові якості Мудрика.

Михайло Мудрік
Мудрик у матчі за молодіжну збірну України. Фото: пресслужба УАФ

Наступного сезону українець буде футболістом ротації "Челсі". Тренерський штаб розробить спеціальну програму, яка допоможе покращити фізичну форму футболіста. Довіра до Мудрика сприятиме появі у Михайла впевненість у своїх силах.

Мова про продаж Мудрика чи його оренду до іншого клубу поки що не йде. У Челсі хочуть максимально розкрити потенціал гравця збірної України.

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