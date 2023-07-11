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Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино

11 июля 2023 08:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино
Михаил Мудрик во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик после возвращения с Евро-2023 поговорил с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино. Игрок и наставник обсудили планы на новый сезон. 

Почеттино считает Мудрика талантливым футболистом, который пока не готов к чемпионату Англии, сообщает Daily Mail

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино проводит беседы с каждым из футболистов, которые остались в клубе. Он строит на "Стэмфорд Бридж" новую команду, которая снова будет бороться за чемпионский титул. 

Судьба Мудрика 

На днях наступила очередь и украинского игрока поговорить с тренером. Маурисио Почеттино заверил Мудрика в том, что рассчитывает на Михаила. Тренер спросил, хочет ли хавбек остаться в команде, и получил утвердительный ответ. В свою очередь, Почеттино пообещал раскрыть лучшие игровые качества Мудрика. 

Михаил Мудрик
Мудрик в матче за молодежную сборную Украины. Фото: пресс-служба УАФ

В следующем сезоне украинец будет футболистом ротации "Челси". Тренерский штаб разработает специальную программу, которая поможет улучшить физическую форму футболиста. Доверие к Мудрику будет способствовать появлению у Михаила уверенность в собственных силах. 

Речь про продажу Мудрика или его аренду в другой клуб пока не идет. В "Челси" хотят максимально раскрыть потенциал игрока сборной Украины. 

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