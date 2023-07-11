Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино

Михаил Мудрик во время интервью. Скриншот YouTube

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик после возвращения с Евро-2023 поговорил с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино. Игрок и наставник обсудили планы на новый сезон.

Почеттино считает Мудрика талантливым футболистом, который пока не готов к чемпионату Англии, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино проводит беседы с каждым из футболистов, которые остались в клубе. Он строит на "Стэмфорд Бридж" новую команду, которая снова будет бороться за чемпионский титул.

Судьба Мудрика

На днях наступила очередь и украинского игрока поговорить с тренером. Маурисио Почеттино заверил Мудрика в том, что рассчитывает на Михаила. Тренер спросил, хочет ли хавбек остаться в команде, и получил утвердительный ответ. В свою очередь, Почеттино пообещал раскрыть лучшие игровые качества Мудрика.

Мудрик в матче за молодежную сборную Украины. Фото: пресс-служба УАФ

В следующем сезоне украинец будет футболистом ротации "Челси". Тренерский штаб разработает специальную программу, которая поможет улучшить физическую форму футболиста. Доверие к Мудрику будет способствовать появлению у Михаила уверенность в собственных силах.

Речь про продажу Мудрика или его аренду в другой клуб пока не идет. В "Челси" хотят максимально раскрыть потенциал игрока сборной Украины.

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.

Неймар никому не нужен: известный клуб отказался от бразильца.

"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера.

Лидер "Динамо" определился с будущим: о ком речь.