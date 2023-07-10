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"Челси" нашел замену Лукаку и готовит предложение по игроку

10 июля 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Челси" нашел замену Лукаку и готовит предложение по игроку
Ромелу Лукаку аплодирует болельщикам. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Этим летом "Челси" предстоит серьезная перестройка состава. Новый тренер Маурисио Почеттино стремится создать команду, которая снова сможет бороться за титулы. 

Лондонцы считают приоритетом покупку нового форварда, сообщает Corriere dello Sport

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Несколько игроков уже ушли из "Челси". Это Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Н'Голо Канте и Сесар Аспиликуэта. "Синие" готовы попрощаться и с Ромелу Лукаку. 

Кто станет новым форвардом "Челси"?

Клуб из Саудовской Аравии предложил бельгийскому нападающему выгодный контракт всего через два года после того, как он подписал соглашение с "Челси" за 100 млн фунтов стерлингов. Сам Лукаку предпочитает перейти в миланский "Интер", где он провел прошлый сезон в аренде. Бельгиец готов пойти на сокращение заработной платы на один миллион фунтов стерлингов в год, чтобы оформить переезд на "Сан-Сиро".  

Душан Влахович
Душан Влахович в матче за "Ювентус". Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

Также в услугах бельгийца заинтересован "Ювентус". Туринский клуб предложил "Челси" сербского форварда Душана Влаховича всего за 21,4 млн фунтов стерлингов, если Лукаку будет включен в сделку.

23-летний Душан Влахович в прошлом сезоне забил всего 10 голов в 27 матчах Серии А и не впечатлил болельщиков "Ювентуса". Руководство "Челси" размышляет над целесообразностью его трансфера. 

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

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