"Челсі" знайшов заміну Лукаку і готує пропозицію щодо гравця

Ромелу Лукаку аплодує вболівальникам. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Цього літа "Челсі" чекає серйозна перебудова складу. Новий тренер Маурісіо Почеттіно прагне зробити команду, яка знову боротиметься за титули.

Лондонці вважають пріоритетом купівлю нового форварда, повідомляє Corriere dello Sport.

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Декілька гравців уже пішли з "Челсі". Це Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Едуард Менді, Каліду Кулібалі, Н'Голо Канте та Сесар Аспілікуета. Також "сині" готові попрощатися з Ромелу Лукаку.

Хто стане новим форвардом "Челсі"?

Клуб із Саудівської Аравії запропонував бельгійському нападникові вигідний контракт лише через два роки після того, як він підписав угоду з "Челсі" за 100 млн фунтів стерлінгів. Сам Лукаку вважає за краще перейти до міланського "Інтеру", де він провів минулий сезон в оренді. Бельгієць готовий піти на скорочення заробітної плати на один мільйон фунтів стерлінгів на рік, щоб оформити переїзд на "Сан-Сіро".

Душан Влахович у матчі за "Ювентус". Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

Також у послугах бельгійця зацікавлений "Ювентус". Туринський клуб запропонував "Челсі" сербського форварда Душана Влаховича всього за 21,4 млн фунтів стерлінгів, якщо Лукаку буде включено до операції.

23-річний Душан Влахович минулого сезону забив лише 10 голів у 27 матчах Серії А і не вразив уболівальників "Ювентуса". Керівництво "Челсі" розмірковує над доцільністю його трансферу.

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