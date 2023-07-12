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Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес із АПЛ

12 липня 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес із АПЛ
Роман Яремчук у збірній України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук близький до відходу з бельгійського клубу. До нього виявляють інтерес команди з англійської Прем'єр-ліги.

"Брюгге" чекає на вигідні пропозиції щодо трансферу Яремчука, повідомляє Daily Mail.

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Сезон 2022/2023 вийшов невдалим для Романа Яремчука. Форвард повернувся до чемпіонату Бельгії, де раніше виступав чотири роки за "Гент". Але досягти успіху в "Брюгге" у футболіста не вийшло. Він потрапив у клуб під час локальної кризи, яка супроводжувалася зміною тренера та травмами самого українця.

У підсумку Яремчук зіграв за "Брюгге" лише 27 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив стільки ж результативних передач. Але у Романа з'явився шанс розпочати новий сезон в іншому чемпіонаті.

Куди може перейти Яремчук?

Фактурним українським форвардом цікавляться представники АПЛ. 27-річний Яремчук став трансферною метою одразу двох клубів. Роману готові запропонувати контракт лондонські "Фулгем" та "Вест Гем".

Роман Яремчук
Яремчук святкує гол. Фото: УНІАН

Фаворитом у боротьбі за гравця є "молотобійці". Після продажу Деклана Райса до "Арсеналу" у клубу з'явилися гроші на трансферну кампанію. Частину коштів "Вест Гем" готовий виділити на запрошення Яремчука. Йдеться про 15 млн євро. За даними журналістів, "Брюгге" вже отримав пропозицію щодо продажу гравця. Керівництво бельгійського клубу взяло час на роздуми.

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